今日軍武／訓練第五代戰機飛官打共機　日美擬合作研發新教練機

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為了取代1970年代服役的國產F-1戰機，日本防衛廳在1984年開始思考F-1後繼機的研發，新一代戰機FS-X計畫因而誕生。起初，三菱重工決定自主獨立開發，但是在美國的壓力下，美日達成協定，採用改進的F-15J或F-16C作為FS-X戰鬥機藍圖。最後決定以F-16為基礎共同研製，於1995年完成原型機在2000年開始服役。由於在2000年服役，因此又被稱為「平成零戰」（平成時期的零式戰機）。而F-16戰機製造商洛克希德馬丁公司官網，也將F-2戰機列為自家產品。
F-2戰機比F-16戰機面積大約25%，常被軍事迷戲稱為「F-16的表弟」。在日本航空自衛隊的任務定位中，制空任務主要由F-15J/DJ戰機或最新式的F-35戰機擔任，F-2戰機則肩負掛載反艦飛彈執行制海任務。F-2戰機最多能夠搭載4枚ASM-2（又稱為93式）空對艦飛彈，ASM-2反艦飛彈最長射程100公里。
F-2戰機也能掛載日本國產的ASM-3超音速反艦飛彈，ASM-3最大射程150公里，長約6公尺、總重900公斤。在釣魚台爭端中，F-2戰機掛載ASM-3超音速反艦飛彈，能夠威嚇解放軍海軍逼近釣魚台（日本稱為尖閣諸島）領海。在ASM-3服役後，日本成為全球第4個有能力量產超音速反艦飛彈的國家，其他現役超音速反艦飛彈包括俄羅斯的Kh-31反艦飛彈家族、大陸仿製Kh-31的鷹擊91（YJ-91）反艦飛彈，以及我國的雄風三型反艦飛彈。
儘管主要擔任制海任務，但是在日本自衛隊和美軍的對抗演習中，F-2戰機在掛載空戰武器下，機動性不輸給以防空為主要任務的F-16。由於量產當時日本武器無法輸出，加上還要付給美國權利金，因此F-2成為天價戰機，單價高達112億日圓，其中有1/3是支付給美國政府的權利金。
日本一共生產98架F-2戰機（94架量產型+4架原型機），在2011年3月11日東北大地震中，18架隸屬於松島基地的F-2因地震造成的海嘯淹至機場而遭到水害，最後只有6架能夠修復。
儘管F-2戰機研發在日本國內引發了「喪權辱國」、「不平等條約」等諸多的批評，但是日本也獲得美國同意奇異（GE）公司的F110發動機在日本生產，由石川島播磨重工業公司獲得授權生產，這也成為日本能夠研發高推力航渦扇發動機的基礎。
T-4教練機老舊 無法因應第五代戰機訓練需求
日本航空自衛隊現役的T-4教練機於1988年開始服役，一共生產212架，包含4架原型機，1995年起也被選作爲航空自衛隊「藍色衝擊波」特技飛行隊表演用機。
T-4教練機不僅是教練、特技飛行表演用途，還擔任各基地間聯絡用機，每個航空自衛隊基地都有部署T-4教練機。除此之外，當北韓過去進行核試驗時，T-4也負責調查大氣中放射性物質飛散狀況。
隨著中國的殲-20、俄羅斯的Su-57等具備雷達匿蹤功能的隱形戰機陸續服役，日本開始向美國採購105架F-35A戰機、42架可短場起降的F-35B戰機，並將與日英義等國共同研發次世代戰機，T-4服役至今已逾35年，不只機體持續老舊，對於新一代空戰強調的人工智慧（AI）、通訊等要求，T-4教練機都難以應付。
雖然有過去日美合作研發F-2戰機的不愉快經驗，但著眼於能夠降低生產成本，同時也希望日本自衛隊與美軍從訓練階段就使用相同機體來強化彼此合作。
為了取代服役超過半世紀的T-38教練機，美國空軍選定波音與紳寶合作研發的T-7A紅鷹式高教機，預計採購351架，T-7A能夠整合地面模擬器，提升訓練效益，飛行員可輕鬆上手F-22與F-35等美軍現役第5代戰機。根據美國網路媒體「動力」（The Drive）旗下軍事新聞「戰區」（The War Zone）報導，日本希望以T-7A作為下一代戰機的研發藍圖。