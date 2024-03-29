遠百A13保險能否賠寶林？國泰產：全力配合並交公證單位釐清責任
台北市遠百信義A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，只是業者投保的公共意外責任險及產品責任險因未繳費而失效，但台北市長蔣萬安表示，遠百信義A13向國泰產險投保的商業綜合責任險，寶林食安事件是在理賠範圍內。對此，國泰產險今（29）日傍晚表示，「將就此案全力配合處理，並交予公證單位釐清責任及啟動相關作業」。
記者顏真真／台北報導
其實，昨日國泰產險就表示，遠百信義A13有投保商業綜合責任險，只是還要看這次事故是否依保險契約約定涉及遠百責任，進行研議。另一家新安東京海上產險受訪時也指出，大食代廣告有投保公共意外責任險，寶林食安事件是否在保險理賠範圍內，將釐清理賠責任，2天內回覆北市府。
北市府今日下午舉行寶林案進度更新說明記者會 ，市長蔣萬安表示，今日新增中毒3例，累計14例，所幸今日並無新增重症。針對業者故意漏報分店、責任險去年10月沒繳費，造成保單失效，分別依法開罰50萬與200萬，累計250萬。
至於保險理賠部分，蔣萬安說，經法務局約談遠百、國泰產險，在市府的要求下，達成共同結論，「A13的寶林事件，有包含在遠百的保單理賠範圍內」。對此，國泰產險今日傍晚則回應，「公司將就此案全力配合處理，並交予公證單位釐清責任及啟動相關作業」。