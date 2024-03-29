《小姐不熙娣》派翠克被韓星EPEX取代了　小S具俊曄關係韓國出名

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成員這趟台北LONG STAY，造訪餐廳都被老闆喊「帥哥」，因此享受到招待、拿到餐廳周邊商品，問及店家打招呼方式，成員以中文正經表示「韓國人」，原來阿姨是以國籍判斷帥度，真摯發言逗樂媒體。
8帥也去上了《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》2檔綜藝節目，對《小姐不熙娣》的主持人小S印象深刻，KEUM表示：「她是很有名的主持人，在韓國就知道了，能跟她錄影真的很有趣。」知道小S的姐夫是具俊曄嗎？大家異口同聲：「知道知道！」
WISH因為語言隔閡，錄影時互動無法完全呈現感到可惜，但對《綜藝大熱門》現場的樂隊伴奏感到新鮮，「韓國也有，但是台灣的很新奇！」主持人的風格也與韓國大不同，十分感謝節目工作人員體諒跟幫助，大家才順利進入狀況。
BAEKSEUNG面對小S的提問會緊張，但整體互動很有趣，自己非常努力回話，問及誰最能接住小S的球？成員一致認為是KEUM，WISH說：「因為小S喜歡KEUM！」KEUM謝謝小S賞識：「跟S姊互動好有火花，謝謝她選我當作ONE PICK！」原來他們錄影前有先表演，跳完舞後小S說「有一個人很帥」，那位就是KEUM，後續因為節目流程的關係，KEUM就被小S指定取代派翠克，作為「當集」的助理主持。
EPEX將於30日下午2點、晚上7點半在CLAPPER STUDIO挑戰一日舉辦2場見面會《EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in TAIPEI》，當日中午12點至7點半可現場購票。
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