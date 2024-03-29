台鋼啦啦隊掀一粒旋風！爆紅遭疑「被捧過頭」　狠批她跳舞不好看

《小姐不熙娣》派翠克被韓星EPEX取代了　小S具俊曄關係韓國出名

▲韓團EPEX成員BAEKSEUNG、MU、A-MIN、AYDEN、YEWANG、JEFF、KEUM、WISH偷偷來台LONG STAY，還去上了《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》等節目錄影，大家直呼小S在韓國很有名，所以知道她的姐夫是具俊曄。（圖／ON INN ASIA）
▲韓團EPEX成員BAEKSEUNG、MU、A-MIN、AYDEN、YEWANG、JEFF、KEUM、WISH偷偷來台LONG STAY，還去上了《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》等節目錄影，大家直呼小S在韓國很有名，所以知道她的姐夫是具俊曄。（圖／ON INN ASIA）

記者陳雅蘭／台北報導

韓團EPEX由BAEKSEUNG、MU、A-MIN、AYDEN、YEWANG、JEFF、KEUM、WISH等8人組成，他們悄悄於21日訪台，預計在台停留10天，除了明天要在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，日前也去上綜藝節目《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》錄影，成員透露小S在韓國小有名氣，也知道她的姐夫是具俊曄，小S更因為喜歡KEUM，開玩笑表示KEUM可以取代另一位主持人派翠克的位置。

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▲台、韓綜藝節目效果大不同，EPEX覺得超有趣。（圖／ON INN ASIA）
▲台、韓綜藝節目錄影大不同，EPEX覺得超有趣。（圖／ON INN ASIA）
EPEX抽空走走看看台北，沒想到台灣氣候才3月就很炎熱，好在輕薄衣服備妥，WISH：「我行李箱有一半都沒裝滿。」MU就被抖出「行李滿到裝不下」，還借用其他人的行李空間裝衣服，MU解釋除了要街拍，其二原因是依照實際感受帶衣服，所以薄、厚都有。

成員這趟台北LONG STAY，造訪餐廳都被老闆喊「帥哥」，因此享受到招待、拿到餐廳周邊商品，問及店家打招呼方式，成員以中文正經表示「韓國人」，原來阿姨是以國籍判斷帥度，真摯發言逗樂媒體。

8帥也去上了《綜藝大熱門》、《小姐不熙娣》2檔綜藝節目，對《小姐不熙娣》的主持人小S印象深刻，KEUM表示：「她是很有名的主持人，在韓國就知道了，能跟她錄影真的很有趣。」知道小S的姐夫是具俊曄嗎？大家異口同聲：「知道知道！」

WISH因為語言隔閡，錄影時互動無法完全呈現感到可惜，但對《綜藝大熱門》現場的樂隊伴奏感到新鮮，「韓國也有，但是台灣的很新奇！」主持人的風格也與韓國大不同，十分感謝節目工作人員體諒跟幫助，大家才順利進入狀況。

BAEKSEUNG面對小S的提問會緊張，但整體互動很有趣，自己非常努力回話，問及誰最能接住小S的球？成員一致認為是KEUM，WISH說：「因為小S喜歡KEUM！」KEUM謝謝小S賞識：「跟S姊互動好有火花，謝謝她選我當作ONE PICK！」原來他們錄影前有先表演，跳完舞後小S說「有一個人很帥」，那位就是KEUM，後續因為節目流程的關係，KEUM就被小S指定取代派翠克，作為「當集」的助理主持。

EPEX將於30日下午2點、晚上7點半在CLAPPER STUDIO挑戰一日舉辦2場見面會《EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in TAIPEI》，當日中午12點至7點半可現場購票。

▲EPEX在台北餐廳享有高人氣，阿姨都叫他們「帥哥」。（圖／ON INN ASIA）
▲EPEX在台北餐廳享有高人氣，阿姨都叫他們「帥哥」。（圖／ON INN ASIA）
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