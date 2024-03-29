炎亞綸「吃寶林身體不適」！挨轟蹭熱度炒作 115字高EQ反擊
日前寶林茶室食物中毒造成2人死亡、多人住院，食安問題成了台灣人民關注的議題。一掃先前個人私事陰霾的藝人炎亞綸在社群媒體上分享，去年用餐後出現不適症狀，發言一出立刻引起討論，還被酸是「為復出炒作」，炎亞綸知道後，於今（29）日稍早在臉書發文分享心情，提到：「善意的人永遠能看見純粹的善意，念頭歪斜的人看到的，想當然就是醜惡的一面。」展現高EQ反擊批評。
記者吳雨婕／綜合報導
炎亞綸對於因為分享吃寶林後出現身體不適遭批評是炒作一事，發文回應：「即使自己出於善意，也有機會被解讀成千百萬種意圖。我還是會繼續在我想關心的議題上發文；至於為什麼？因為，意圖是隨著解讀的人他的心理狀態而決定，善意的人永遠能看見純粹的善意，念頭歪斜的人看到的，想當然就是醜惡的一面。」炎亞綸也直言：「反應的是他們本身的邪惡，而不是我的，啾咪。」
事實上，過去炎亞綸一直以來都會對於社會議題發表看法，無論是地震、雞蛋漲價、選舉，或者宗教、體育、氣候等，他都會在社群媒體上分享，與眾多網友、粉絲一起討論，主題並不單一設限，面對外界的批評，也會在保有自己角度的同時虛心接納不同意見。
此外，寶林茶室中毒案已經延燒數日，截至稍早，衛福部共接獲21例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。而法醫在解剖時死者遺體時發現，其中一個檢體血液驗出米酵菌酸，檢方持續偵辦案件，未來會持續驗檢體，醫院住院者的檢體也會檢驗，希望釐清問題以及是什麼導致中毒。
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