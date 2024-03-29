大同醫院14周年院慶　聚焦社會責任和減碳永續發展

高雄市立大同醫院委託高醫體系經營已經屆滿14年，今(29)日舉辦院慶活動，迎14周年院慶的同時，也帶來令人振奮的好消息，大同醫院特別斥資新台幣上億元，將原本的640切電腦斷層升級為最新式的「1152切低劑量高階電腦斷層」，成為目前高雄市第一家擁有此設備的醫療機構。
記者陳美嘉／高雄報導
大同醫院院長傅尹志指出，為了強化醫療設備並超前部屬，大同醫院率高雄之先，引進尖端的1152切面高階電腦斷層，其具有極速及寬覆蓋技術，只需2秒鐘即完成全身掃描，因此可以低輻射、低對比劑使用量，達到優異造影與敏感度，提升醫師在臨床上的影像判斷效率及精準度，不但非常適合早期肺癌篩檢，更可適用於心臟及腹部等各項檢查，讓微小病灶無所遁形，嘉惠更多高雄市民。
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，在慶祝大同醫院重要里程碑的同時，也應該反思和規劃，如何將我們的醫療機構轉型為一個朝向氣候韌性、減碳和永續發展的方向。
「大同醫院不僅是一所提供高質量醫療服務的醫院，更是一個積極參與社會責任、致力於改善全人健康的機構。」高雄醫學大學校長楊俊毓表示，過去14年裡，無論是在醫學研究、人才培育、醫療品質、數位轉型或社會關懷等方面，大同醫院都展現出了令人矚目的成績。特別是在疫情趨緩之際，積極深化與國際友人的交流，展現出醫院在促進公共衛生、響應永續發展目標（SDGs）、以及推動健康促進與醫療照顧兼具的智能醫院建設方面所作的努力。
此外，大同醫院秉持著社會責任，也派出醫療團隊，推動為期兩天的偏鄉醫療服務，並舉辦院內捐血活動，將院慶的宗旨以人本為出發點，落實醫療平權，包含偏鄉平權、智慧平權、照護平權、急診重症平權、對等平權、資源平權、法規平權，努力與這個社會共存、共榮、共好。