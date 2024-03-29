中職／各隊開季28人名單出爐！中信兄弟登錄最少 富邦3洋投全上
中華職棒35年開季，不到24小時就要點燃戰火，各隊今（29）日都繳交開季28人名單，富邦悍將隊與味全龍隊都繳交滿編的名單，其中悍將更是一口氣亮相3洋投，富藍戈、戈威士、布藍登，未留一絲懸念。而樂天桃猿隊、統一獅隊以及台鋼雄鷹隊都是繳交27人，中信兄弟隊則是登錄24人，六隊中最少，且沒有登錄任何一名洋將。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
各隊登錄名單攤開來看，可發現在洋將的選擇上略顯保守，衛冕冠軍味全龍隊今年網羅5名洋投，包括去年就在陣容中的伍鐸、鋼龍，另外還有新洋投荷雷拉 、銳歐 ，以及前悍將洋投艾璞樂。而在28人名單中僅登錄銳歐一人，還剩下兩個名額。
同樣繳交27人的三隊，在洋將的選擇上稍嫌不同。樂天桃猿隊只登錄明天的先發投手威能帝；統一獅隊則是登錄2位洋投，老朋友羅昂和勝騎士；新球隊台鋼雄鷹握有洋將名額優勢，可再多登錄一位，目前洋砲魔鷹以及終結者雷公已在名單上，還有兩個洋將名額。
繳交最少人數24人的中信兄弟，在投手方面也是各隊最少的7人，此外並沒有登錄任何一名洋將。今年球季，中信兄弟一共找來五位洋投，分別是德保拉、克迪、猛登、象魔力、艾士特。由於賽程因素，對中信兄弟來說，最晚在明日再決定登錄人選即可。
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