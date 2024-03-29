寶林中毒案！大食代及大遠百有投保 北市府下周請新安東京說明
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注。台北市長蔣萬安今（29）日證實，經法務局約談遠百、國泰產險，在市府的要求下，達成共同結論，「A13的寶林事件，有包含在遠百的保單理賠範圍內」。北市法務局則指出，下週將請大食代餐飲公司及新安東京保險公司，到北市府說明「台灣大食代餐飲有限公司」所投保責任險投保範圍，有無涵蓋A13「寶林茶室」
記者呂炯昌／台北報導
北市府今日下午舉行寶林案進度更新說明記者會 ，蔣萬安表示，今日新增中毒3例，累計14例，所幸今日並無新增重症。針對業者故意漏報分店、責任險去年10月沒繳費，造成保單失效，分別依法開罰50萬與200萬，累計250萬。針對保險理賠部分，經法務局約談遠百、國泰產險，在市府的要求下，達成共同結論，「A13的寶林事件，有包含在遠百的保單理賠範圍內」。
法務局長連堂凱表示，已經跟國泰產險、遠東百貨公司達成一個確認，這一次A13寶林餐飲的經營行為，有在遠東百貨公司跟國泰產險主辦的責任保險的承保範圍內，如果確定這次的事件是因為A13的寶林餐飲所引起，受害者的賠償都可以透過保險這邊來取得理賠，大家不用擔心。法務局這邊也會即刻協助團體訴訟或是用其他的方式，讓每一位受難者取得必要的法律上的諮詢服務。連堂凱進一步表示，遠東百貨投保金額達上億，能夠應付這次理賠所需。
針對在新安東京產物頭保的部分，北市主任消保官楊麗萍晚間回應表示，針對信義遠百A13「寶林茶室」疑似食物中毒事件，北市府法務局消保官及本市商業處，下週將請大食代餐飲公司及新安東京保險公司，到北市府說明「台灣大食代餐飲有限公司」所投保責任險投保範圍，有無涵蓋A13「寶林茶室」之經營業務行為進行說明。