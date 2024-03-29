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明光義塾再推助學計畫 弱勢生免費補習總值逾千萬元

▲明光義塾再推助學計畫，董事長楊佳叡領軍點亮「再燃星星之火助學計畫」。（圖／明光義塾提供）
▲明光義塾再推助學計畫，董事長楊佳叡領軍點亮「再燃星星之火助學計畫」。（圖／明光義塾提供）

記者金武鳯/綜合報導

國內補教業個別指導市佔第一品牌「明光義塾」，繼去年提供弱勢家庭子女免費補習的「星星之火助學計畫」之後，今年續推「再燃星星之火助學計畫」，將結合明光義塾全國119間教室資源參與，規模較去年龐大，累計公益學費總值達1410萬元，希望「星星之火能燎原」，喚起更多人投入社會公益，翻轉弱勢家庭子女的未來。

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明光義塾於日前舉辦2024台灣年會，日本總部包括創辦人渡邊弘毅會長、岡本光太郎副社長等多位領導幹部專程來台與會。會中，重頭戲為「再燃星星之火助學計畫」啟動儀式，由甫接任中華民國補習教育全國總會第十一屆總會長的明光義塾董事長楊佳叡主持，立法委員羅廷瑋、甫卸任的全國補教總會輔導總會長丘昌其到場見證，明光義塾全國119間教室同仁齊聚共襄盛舉，場面盛大溫馨。

▲全國補教總會輔導總會長丘昌其推崇明光義塾楊佳叡董事長不忘初心，嘉惠弱勢。（圖／明光義塾提供）
▲全國補教總會輔導總會長丘昌其（右）推崇明光義塾楊佳叡董事長不忘初心，嘉惠弱勢。（圖／明光義塾提供）
明光義塾董事長楊佳叡致詞表示，為善最美，教育的力量可以改變一切，所以再窮也不能窮教育。他指出，社會上有許多家庭因經濟陷入困境，導致子女教育被犧牲，為此而中斷學習的不少。明光義塾鑒於教育不能等，為回饋社會，啟動幫助弱勢學生學習的助學計畫，確實有助於改善弱勢學生的學習狀況，並減輕家長在教育費用的負擔，普獲社會各界肯定。

楊佳叡指出，明光義塾2023年推動第一屆「星星之火助學計畫」，在北中南各地獲得廣大迴響，今年延續助學善行，持續推出「再燃星星之火助學計畫」，讓弱勢生不用再為學費擔心，能夠安心學習，這也是明光義塾落實「授人以魚不如授人以漁」的教育信念，並實現「取之於社會，用之於社會」初衷。

全國補教總會輔導總會長丘昌其致詞表示，他和楊佳叡董事長都來自鄉下，兩人在補教界惺惺相惜；於今，看到楊佳叡董事長補教事業一路茁壯、成功，也看到了補教界新的希望，尤其楊董事長不忘初心，因材施教，助學弱勢，堪為補教業典範。

「再燃星星之火助學計畫」內容，包含國中小學全學年數學、英文、理化等科目，皆可讓經濟弱勢學生申請利用，進而改善課業。申請期間，自今年4月1日起至12月31日止，凡中華民國在學學生，出具中低收入戶等社會福利身分證明，即可向明光義塾提出申請。申請方式，可以至明光義塾官網首頁(www.meikoschool.com.tw)點選「再燃星星之火助學計畫」連結，填寫線上申請表。


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