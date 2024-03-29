明光義塾再推助學計畫 弱勢生免費補習總值逾千萬元

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明光義塾董事長楊佳叡致詞表示，為善最美，教育的力量可以改變一切，所以再窮也不能窮教育。他指出，社會上有許多家庭因經濟陷入困境，導致子女教育被犧牲，為此而中斷學習的不少。明光義塾鑒於教育不能等，為回饋社會，啟動幫助弱勢學生學習的助學計畫，確實有助於改善弱勢學生的學習狀況，並減輕家長在教育費用的負擔，普獲社會各界肯定。
楊佳叡指出，明光義塾2023年推動第一屆「星星之火助學計畫」，在北中南各地獲得廣大迴響，今年延續助學善行，持續推出「再燃星星之火助學計畫」，讓弱勢生不用再為學費擔心，能夠安心學習，這也是明光義塾落實「授人以魚不如授人以漁」的教育信念，並實現「取之於社會，用之於社會」初衷。
全國補教總會輔導總會長丘昌其致詞表示，他和楊佳叡董事長都來自鄉下，兩人在補教界惺惺相惜；於今，看到楊佳叡董事長補教事業一路茁壯、成功，也看到了補教界新的希望，尤其楊董事長不忘初心，因材施教，助學弱勢，堪為補教業典範。
「再燃星星之火助學計畫」內容，包含國中小學全學年數學、英文、理化等科目，皆可讓經濟弱勢學生申請利用，進而改善課業。申請期間，自今年4月1日起至12月31日止，凡中華民國在學學生，出具中低收入戶等社會福利身分證明，即可向明光義塾提出申請。申請方式，可以至明光義塾官網首頁(www.meikoschool.com.tw)點選「再燃星星之火助學計畫」連結，填寫線上申請表。