台股遇清明大幅揚升不易！選股仍以AI為主　分析師：留意2類族群

今日來講股／00940上市就怕吃到「凍豆腐」　高檔震盪換二線出頭

▲4月1日00940掛牌上市，有分析師認為，投資人就怕吃到「凍豆腐」，預期新一周大盤將是高檔震盪格局。（圖／NOWnews資料照片）
▲4月1日00940掛牌上市，有分析師認為，投資人就怕吃到「凍豆腐」，預期新一周大盤將是高檔震盪格局。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市上周五（28日）終場上漲147.9點或0.73%，收在20294.45點，成交量為4419.29億元，三大法人中投信爆買近600億元創歷史新高！時序進入4月天、開始第二季，且4月1日00940掛牌上市，有分析師認為，投資人就怕吃到「凍豆腐」，預期新一周大盤將是高檔震盪格局，族群上權值股休息，二線如軍工、太陽能、奧運與蘋果概念股都有機會，可以多多留意。

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台股新一周面臨新電價上路、00940掛牌上市，而周五（28日）三大法人中，投信爆買近600億元創歷史新高，投資人關注台股大盤走勢。為此，啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，近期就是看台積電表現，前兩天台積電在調整修正，這時股價小漲小跌都OK，權值的空間就會讓給其他族群表現，整個結構上會更長遠，也是正確的方向。

而另一支權值股鴻海，29日則出現漲多拉回，郭憲政認為這是鴻海家族的作帳行情發酵完了，一開始漲鴻海，後面跟著鴻準跟廣宇，但鴻海周五拉回，終場跌5.5元，創高157元後拉回到150元，漲幅3.5%，很明顯是適度休息，其他鴻家軍也跟著下挫。

另外，00940周一掛牌上市，許多投資人會擔心「血流成河」。郭憲政表示，掛牌前投信買好買滿，可以想見掛牌後，銀彈沒那麼多可能會有些縮手，投資人恐被割韭菜，因為從00939掛牌後就可以知道，成分股真的都跌滿凶的，他並不認為跟著「吃豆腐」是好事，就怕吃到的是「凍豆腐」動不了！

郭憲政預估，雖然00940掛牌可能會影響大盤高檔震盪，但短時間內不容易大漲但也不太容易跌多，因為近期是股東會融券強制回補日，對空方不利，因此整體仍是偏多格局不變，只是提醒投資人漲多的不要碰，屆時資金可能移到二線，也就是低基期、低價、低本益比的個股上。至於要關注哪些族群？他認為軍工、奧運概念股、太陽能與蘋果概念股都有機會。

郭憲政指出，雖然軍工股周五拉回，但未動搖它在台股的地位，預期520之前還會持續發酵，像這種政策概念股中，重電已經拉回修正必須要避開，但可以留意太陽能族群。還有奧運概念股製鞋業，如寶成、鈺齊、豐泰、百合可以投以關愛的眼神，面板也是，因為最壞時期已過。還有蘋果傳出5月新iPad將亮相，蘋果概念股近期也可以適度注意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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