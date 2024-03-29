天氣預報／閃電對流旺盛！週末恐有極端強降雨 清明連假也躲不過
今年春雨到目前為止偏少，不過根據氣象達人彭啟明預報指出，周末（31日）、清明節天氣不穩定，台灣周遭閃電對流旺盛，恐有極端的強降雨。明（30）日水氣增多，降雨範圍午後開始變廣，週日晚間鋒面靠近，中部以北有短暫陣雨或雷雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象達人彭啟明表示，每年329青年節前後發生雷雨的機會很高，雖然今年春雨到目前偏少，但預期這週末、清明節天氣不穩定，可以看看台灣附近周遭，閃電對流非常旺盛。他也提醒，別以為春雨綿綿，有時候也會容易有極端的強降雨，除了注意相關預測，建議可以稍微準備留意居家附近的排水狀況。
中央氣象署預報員葉致均表示，明天台灣附近水氣增加，北部有局部短暫陣雨，其他地區雲量增加，午後山區留意局短暫雷雨，清晨上午中部地區有零星降雨。
週日晚間鋒面接近，是降雨最明顯的一天，中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，花東為局部短陣雨，西部有局部較大雨勢。下週一開始水氣減少，不過中部以北、東北部、南部山區有局部短暫雨或雷雨，越晚雨勢越趨緩，其他地區多雲為主。
下週二、下週三是一週天氣相對穩定的時期，不過東半部、中部以北山區留意零星降雨，其他地方多雲到晴；下週四、下週五清明連假前兩天，北方鋒面再度靠近台灣，北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地方雲量偏多。
中央氣象署預報清明連假天氣指出，6日至8日鋒面位於臺灣北部海面，中部以北及東北部地區降雨機率偏高，其他地區雲量也偏多，惟鋒面位置、結構及影響臺灣天氣程度不確定性大，請留意最新天氣預報。
未來一週溫度方面，沒有明顯冷空氣南下，沒有下雨時溫度偏暖，北部、東半部高溫攝氏26度至29度，中南部可達攝氏30度以上，低溫約20度至24度，下週二、三西南風增強，天氣偏暖熱。