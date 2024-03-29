印尼準總統本週日將訪問中國！應習近平邀請 勝選後首個訪問國
印尼在上個月舉行總統大選，有2.05億選民投票，其中一半選民為年輕人，最終由國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）搭擋現任總統佐科威（Joko Widodo）長子、梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）勝出，今（29）日中國外交部發佈聲明指出剛勝選的印尼總統普拉伯沃將於本週日（31日）訪問中國。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，普拉伯沃預計在今年10月20日就任，且任期直至2029年。中國外交部發言人華春瑩今（29日）宣布，應中國國家主席習近平邀約，印尼當選總統、大印尼行動黨黨主席普拉伯沃將於3月31日至4月2日訪問中國。
中國駐印尼大使陸慷2月18日曾到拉伯沃的官邸表示祝賀，普拉伯沃隨後在社群媒體以中文表示感謝，他寫道：「感謝中國駐印尼大使陸慷到我位於雅加達的家訪問，並送來祝福」。由於普拉伯沃當時的貼文以中文表述，且又放上兩人與普拉伯沃的愛貓的合照，頓時引發外界關注，如今普拉伯沃當選後首個訪問國又是中國，讓專家揣測未來印尼的政治走向。
印尼學者分析，這意味著中國未來會是印尼緊密聯絡的夥伴，預計普拉伯沃將延續現任政府的對中政策，在經濟上與中國維持緊密關係，但不代表新政府會放棄長期以來不選邊站及不結盟的外交政策。