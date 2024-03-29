台鋼啦啦隊掀一粒旋風！爆紅遭疑「被捧過頭」　狠批她跳舞不好看

Super Junior厲旭熱戀4年娶Ari！認愛道歉獲祝福　否認為女友開店

▲Super Junior成員厲旭（右）與女友Ari宣布5月即將結婚。（圖/翻攝自網路）
▲Super Junior成員厲旭（右）與女友Ari宣布5月即將結婚。（圖/翻攝自網路）

記者江芷稜／綜合報導

韓國偶像戀愛或結婚，都是可做不可說的禁忌話題，即使開心談戀愛都要顧及粉絲受衝擊的心情，盡量保持低調不要曬恩愛，避開宣傳期認愛影響團體，懂得粉絲心理才能獲得祝福。這回Super Junior的厲旭與演員Ari也是如此，認愛當下先向粉絲道歉，對於謠傳他為女友開咖啡廳，厲旭第一時間否認，結婚前也要獲得經紀公司和同團成員認可，拒絕戀愛腦上身，才不會惹怒粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲36歲的厲旭決定進入人生下一階段，宣布成為人夫。（圖／厲旭IG）
▲36歲的厲旭決定進入人生下一階段，宣布成為人夫。（圖／厲旭IG）
36歲的厲旭在Super Junior裡是歌唱擔當，出道至今幾乎沒有緋聞，唯一認愛的對象就是小7歲的演員Ari（金善英），Ari是女團TAHITI出身，兩人透過熟人介紹認識，2020年爆出熱戀新聞，厲旭大方認愛，首先就放軟身段向粉絲道歉，讓長久守護自己的歌迷突然得知戀情，感到非常抱歉，低調態度獲得粉絲祝福。

▲Ari和厲旭交往4年修成正果。（圖／Ari IG）
▲Ari和厲旭交往4年修成正果。（圖／Ari IG）
厲旭與Ari從親近的前後輩發展成戀人關係，自然吸引媒體關注，當時就傳出厲旭砸錢為女友開咖啡店，還戴情侶戒指刻意放閃，一度讓粉絲傷心，這類新聞容易招致粉絲反感，厲旭趕緊發長文道歉，澄清新聞報導的傳聞，表示咖啡店是為了父母開設，因為女友有相關經驗才會來幫忙。

小倆口一直低調交往多年，粉絲默默送上祝福，不過歌迷的心很容易受傷，厲旭去年10月開通IG帳號，第一個追蹤的帳號就是女友Ari的帳號，而不是其他成員，當下引起歌迷騷動，許多歌迷覺得傷心，不過他都公開認愛3年了，很多理智的粉絲不覺得意外，「交往好久了」、「還好吧，該結婚的年紀了」、「已經公開認愛了，有什麼關係？」討論度相當熱烈。

相較於Super Junior另一成員晟敏和女藝人金思垠2014年9月認愛後突然閃婚，沒有跟成員商量，又正逢團體的活動期，立刻引起粉絲撻伐，他沒有學到教訓，竟然刪除網友留言、封鎖，還把粉絲送的禮物轉送給老婆，從此被歌迷封殺，沒有出現在團體活動，這次厲旭則相對尊重粉絲跟其他成員，強調未來會繼續努力於工作，感謝粉絲的愛護，放低身段、尊重團體，永遠不會出錯。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

快訊／Super Junior厲旭閃電宣布結婚！5月迎娶小7歲演員女友Ari

Super Junior利特嗨唱2場累癱！「放送事故」萌翻粉絲：太可愛了

韓庚曝Super Junior時期想尋短！每天憂鬱做惡夢　累到骨折都不知

Super Junior圭賢瑞豐夜市覓食　網紅「千千」捕獲野生偶像

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞