Super Junior厲旭熱戀4年娶Ari！認愛道歉獲祝福　否認為女友開店

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厲旭與Ari從親近的前後輩發展成戀人關係，自然吸引媒體關注，當時就傳出厲旭砸錢為女友開咖啡店，還戴情侶戒指刻意放閃，一度讓粉絲傷心，這類新聞容易招致粉絲反感，厲旭趕緊發長文道歉，澄清新聞報導的傳聞，表示咖啡店是為了父母開設，因為女友有相關經驗才會來幫忙。
小倆口一直低調交往多年，粉絲默默送上祝福，不過歌迷的心很容易受傷，厲旭去年10月開通IG帳號，第一個追蹤的帳號就是女友Ari的帳號，而不是其他成員，當下引起歌迷騷動，許多歌迷覺得傷心，不過他都公開認愛3年了，很多理智的粉絲不覺得意外，「交往好久了」、「還好吧，該結婚的年紀了」、「已經公開認愛了，有什麼關係？」討論度相當熱烈。
相較於Super Junior另一成員晟敏和女藝人金思垠2014年9月認愛後突然閃婚，沒有跟成員商量，又正逢團體的活動期，立刻引起粉絲撻伐，他沒有學到教訓，竟然刪除網友留言、封鎖，還把粉絲送的禮物轉送給老婆，從此被歌迷封殺，沒有出現在團體活動，這次厲旭則相對尊重粉絲跟其他成員，強調未來會繼續努力於工作，感謝粉絲的愛護，放低身段、尊重團體，永遠不會出錯。
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