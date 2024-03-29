厲旭要結婚了！SJ新舊緋聞一次看　希澈從MOMO狂粉變成男朋友

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晟敏2014年與音樂劇演員金思垠傳出戀情，並在認愛後宣布將於年底完婚，此時正值SJ唱片宣傳期，因此不少粉絲都到社群留言要求晟敏出面解釋選在此時結婚的理由，未料留言竟被全數刪除。除此之外，晟敏還被發現粉絲送他的禮物出現在未婚妻手上，更誇張的是晟敏還請粉絲後援會幫他製作婚禮影片等，讓不少粉絲氣到集體連署要求「晟敏退團」，並且抵制一切活動。雖然並沒有發表退團聲明，但2017年底晟敏已不再參加SJ任何活動，形同退出SJ。
SJ中國籍成員韓庚2009年陷入「解約門事件」後退團返回中國，2019年與香港女星盧靖姍結婚，2人育有1女。當時韓庚邀請了希澈來參加在紐西蘭的婚禮，但希澈因為行程問題未能成行。
緋聞頻傳
緋聞頻傳的銀赫，過去曾透露有一位明星前女友，不少粉絲懷疑是少女時代成員孝淵。另外，IU曾不慎在Twitter上傳一張與打赤膊的銀赫躺在床上的合照，被不少粉絲認為在交往。
另一位緋聞頻傳為東海，在團隊中負責作詞作曲的東海，一直以來的緋聞對象也都是氣質才女類型，包含2NE1的Dara、少女時代的潤娥和Jessica，以及模特兒如Stella Kim等人。
希澈曾數次公開承認自己是TWICE成員MOMO的「狂粉」，更多次提及MOMO是他的理想型，2人2020年元旦時公開交往，但戀情一年半就因為工作因素告吹。
緋聞絕緣體
除此之外，SJ的其他成員幾乎都是緋聞絕緣體，隊長利特過去幾年只傳出一次跟太妍的緋聞，但隨後不了了之；藝聲的緋聞甚至要追溯到2012年與T-ara的智妍交往；希澈也曾說過認識始源20多年，從沒見過他有女朋友或搞曖昧的對象。
起範也是粉絲們公認的緋聞絕緣體，但最令人同情的莫過於神童和圭賢，神童2023年元旦宣布自己有女友，結果沒想到大家關心的都是前一天公布的「李鐘碩＆IU」CP；圭賢則是一直被傳跟同性舞台劇演員嚴基俊在交往，讓他擺爛地表示：「反正怎麼澄清還是會被誤會」讓粉絲們好氣又好笑。
至於爭議不斷的強仁，曾被拍到在夜店門口毆打女友而被退團，去年曾在YouTube的一支影片中表示離開SJ後有長達7年的空白期，這幾年出門都很害怕被認出來，同時十分感謝「SM娛樂」與他續約。