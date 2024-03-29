莫巴耶台、日職籃都有球隊感興趣 陳子威：我盼他去挑戰洋將位置
政治大學在UBA大專籃球聯賽完成4連霸，球隊有多名球員即將畢業，其中也包括外籍生莫巴耶。關於政大主帥陳子威表示，莫巴耶目前有台灣和日本在內的多個職籃聯盟球隊對他感興趣，而關於歸化中華隊的議題，他也認為莫巴耶可以成為其中的一人，視國家隊盃賽計畫而定。
記者黃建霖/臺北報導
莫巴耶實力出色，205公分的他過去曾代表塞內加爾參加過U18和U19世青賽，在來到台灣代表政大參加UBA、並且在今年以隊長身分完成4連霸之後，不少台灣球迷對他越來越認可、有感情，喊話要中華籃協考慮「歸化」。
莫巴耶表示，自己能以隊長身分帶領政大奪冠完成4連霸，真的是相當開心，未來他的目標就挑戰職籃，但他並未表明是要挑戰哪一個的職籃，只表示會做出對自己和家人最好的選擇。關於歸化問題，莫巴耶樂觀其成，認為這是對自己來說很好的機會。
政大教練陳子威表示，目前包括台灣職籃的球隊和日本B League都有在找莫巴耶，「我也告訴他不可以滿足於外籍生的身分，要去和洋將競爭，去成為洋將等級的球員」。
對於將莫巴耶歸化成中華隊一員，陳子威認為未來歸化多個戰力，已經成為中華隊的出路，莫巴耶可以嘗試出戰一些較次級的盃賽，若他本人有意願，中華隊可考慮培養。
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