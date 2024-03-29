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寶林案民眾勿恐慌！王必勝：同一家店、同一時段發生　無外擴跡象

▲衛福部次長王必勝今（29）日表示，寶林案僅遠百信義A13店、同一時段發生的中毒案，目前無外擴跡象，民眾勿恐慌。（圖／翻攝自寶林茶室FB）
▲衛福部次長王必勝今（29）日表示，寶林案僅遠百信義A13店、同一時段發生的中毒案，目前無外擴跡象，民眾勿恐慌。（圖／翻攝自寶林茶室FB）

記者李琦瑋／台北報導

寶林茶室食品中毒案目前累積21例通報，其中有2人死亡、5位住加護病房、1位住在一般病房，皆驗出「米酵菌酸」。衛福部今（29）日晚間說明寶林茶室食物中毒案進度，衛福部次長王必勝表示，已確認該中毒案是由米酵菌酸所引起，但目前通報狀況來看，現在所有個案都是在遠百信義A13店、於3月19日至24日區間用餐，沒有外擴跡象，請民眾不用太恐慌。

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寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據疾管署最新統計，累計21人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘13人返家休養中；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。

新增的3例皆輕症，返家休養，包括一名45歲男子，於3月23日食用粿條，症狀為腹瀉，到診所就醫後，返家休養；一名39歲男子，於3月22日食用粿條，症狀包括腹痛、噁心，於醫院看病後，返家休養；一名31歲女子，在3月22日食用炒粿條、炒飯、香蘭葉果汁後，出現腹痛，於診所就醫後，返家休養。

王必勝說，從通報案例來看，現在所有病人都跟寶林A13店有關係，且都在同3月19日至24日這段區間用餐，同一時段、同一地點發生的中毒案，沒有外擴跡象，且今天在供應商的粿條與寶林茶室蒐集到的粿條、香蘭葉、在來米粉皆未檢出「米酵菌酸」，民眾無須太恐慌。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天表示，米酵菌酸是由Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，容易落地生根，應盡快找到源頭，不要擴及本土。

王必勝表示，後續還會對其他輕症病人及寶林茶室剩下的32個檢體，如調味粉、醬油等，繼續檢驗，有會召開相關專家會議，請農業、細菌、毒物專家等，探討致病的唐菖蒲伯克氏菌，在台灣分布情形等，才能制定出相關指引，讓民眾更放心。

衛福部食藥署也將驗寶林茶室的環境有無唐菖蒲伯克氏菌。王必勝說，食藥署已做好細菌培養基，但培養細菌需要2週以上，目前已經做環境採樣、開始培養了，只是還要等細菌長出來。

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