去年底RBC、淨值比均未達法定門檻 三商美邦人壽已打算這麼做
三商美邦人壽去（2023）年因受台美利差居高不下影響，外匯避險成本始終維持高檔，稅後虧損95.2億元，雖然整體虧損金額已較2022年縮減41.4億，卻又逢接軌新清償能力制度（ICS）強化風險資本加計，去年資本適足率（RBC）由年中140.23%下降至年底的111.09%，仍處於資本顯著不足。同時，三商美邦人壽透過持續調整資產配置，強化股票部位操作，去年底淨值比已由年中2.84%回升至2.97%，接近達標，三商美邦人壽表示，對淨值比回升至法定標準以上審慎樂觀看待。
記者顏真真／台北報導
三商美邦人壽表示，今年3月董事會已通過各項籌資規劃，除再次通過普通股現增案，並將私募案由原本普通股外，新增納入特別股及國內可轉換公司債，擴大籌資管道。後續各項規劃若能順利推展，RBC未來可望回升到法定標準以上。
三商美邦人壽指出，以今年第1季來說，目前美國聯準會下半年降息態勢已趨明朗，避險成本未來可望下降。在國內外股市持續上漲、美元升值兩大加持下，預期在金融資產未實現獲利回升及外匯利益同步挹注下，整體壽險業獲利表現應可期待。
展望未來，三商美邦人壽強調，將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較同業，該公司過往銷售高利率保單較少，因此，保險負債資金成本較低，有利於ICS 接軌。
此外，業務表現持續良好，整體動能佳，三商美邦人壽表示，未來也將繼續深耕保障型商品及投資型商品保險業務銷售、並積極引進策略投資人、提升投資效益，以達成財務指標標準為目標。