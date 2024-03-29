TANK消失演藝圈10年！6月北高開唱　親揭身體健康狀況

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隨著身體情況好轉，TANK逐漸開展復出活動，去年從大陸出發開啟特別巡演「關於愛和勇氣，再出發」，他於今（29）日公不將在今年6月2日、6月8日分別在高雄LIVE WAREHOUSE、台北國際會議中心開唱，巡演也將唱到海外，於吉隆坡展開演出。得知外界都很關心健康狀況，TANK請大家放心：「目前身體狀況維持得不錯，不過還是需要充分的休息，才會有足夠的體力來應對工作。」
已經近5年沒在家鄉演出，他難掩興奮表示：「其實算是沒有在家鄉做過大型個唱，上一次在台北演出已經是2019年了，很開心能再次站上家鄉的舞台上開唱。TANK的「關於愛和勇氣，再出發」演唱會高雄場會在6月2日晚間6點半在高雄LIVE WAREHOUSE開唱；台北場則是會在6月8日晚間7點在台北國際會議中心演出，門票將在4月20日中午12點開賣。
TANK在21歲時以幫K-ONE創作的歌曲〈古老的證明〉打開知名度，曾幫許紹洋寫過歌曲〈皇后〉、2004年則是幫潘瑋柏創作出〈我讓你走了〉等，累積作品已超過300首，還入圍過台灣第19屆金曲獎「最佳國語男歌手」與「最佳單曲製作人」，2008年因酒駕肇逃、被爆劈腿等重創形象，加上遺傳性心臟病，讓他低調暫時退出演藝圈，直到近年才終於再度走入大眾視野。
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