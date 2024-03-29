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凱爾莎首創親密輔具回收 愛自己愛地球還能抽名牌包

▲凱爾莎旗下兩性品牌「r-Xing 阿性」推動親密輔具回收，可以愛自己愛地球還能抽名牌包。（圖／業者提供）
▲凱爾莎旗下兩性品牌「r-Xing 阿性」推動親密輔具回收，可以愛自己愛地球還能抽名牌包。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

台灣民眾環保意識抬頭，愈來愈多人響應回收親密輔具。凱爾莎國際股份有限公司去年首創「ESG回收親密輔具救地球」活動，在旗下兩性品牌「r-Xing 阿性」80個門市設置回收箱後，今年再辦進化2.0版，提供7-11店到店回收服務，不但贊助運費，提供官網購物金，更加碼抽10萬元LV精品名牌包等大獎，鼓勵回收親密輔具，愛自己也愛地球。

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凱爾莎董事長陳秉楓強調，回收親密輔具不僅可以有效處理電子垃圾，還能資源循環再利用最大化，對保護台灣與地球環境具有積極意義。自從提供超商7-11店到店回收服務之後，許多民眾熱情響應，回收數量明顯增多，其中一名力挺環保愛自己也愛地球的30歲余姓女子，一次回收4個汰換的親密輔具，展現對支持綠色環保的堅定信念與行動。

▲凱爾莎旗下兩性品牌「r-Xing 阿性」，在全台80個門市設置回收箱，響應環保。（圖／業者提供）
▲凱爾莎旗下兩性品牌「r-Xing 阿性」，在全台80個門市設置回收箱，響應環保。（圖／業者提供）

余姓女子表示，3年前她想回收內建鋰電池與電子零件的汰換親密輔具，上網搜尋，發現無處可回收，就留在身邊，今年發現凱爾莎「r-Xing阿性」協助回收民眾汰換的親密輔具，她一次就把早想汰換的4個親密輔具全都回收。余女強調，環保署建議民眾回收親密輔具，可先自己拆解取出鋰電池與子零件，剩餘部分再用一般垃圾處理，但是她不會自己拆解，幸好凱爾莎「r-Xing阿性」能夠協助拆解與回收，資源再利用，如果民眾想回收親密輔具，但是不會自己拆解，可以跟她一樣，請凱爾莎「r-Xing阿性」協助拆解與回收。


陳秉楓表示，為鼓勵更多民眾一起參與親密輔具環保行動，今年4月1日至6月30日，只需請凱爾莎「r-Xing阿性」回收親密輔具，或購物滿999元，就有機會抽到最大獎價值高達10萬元LV精品名牌包，或價值4萬元iPhone 15 Pro 256G。認同回收親密輔具救地球的永準貿易、CH2、Sauce、米騏、橙姑娘等品牌公司共襄盛舉，提供其他大獎。


致力推廣台灣性健康與性教育的護理師茉莉表示，台灣一些民眾把親密輔具當一般垃圾丟垃圾車，可能導致燃燒或爆炸且釋放有毒物質，汙染土壤與水源，損害環境生態。她呼籲民眾，用親密輔具愛自己與愛伴侶之後，應負責任回收親密輔具愛地球，建議民眾可將親密輔具交由專業回收機構，如凱爾莎「r-Xing阿性」，或相關單位處理，用環保行動共同建設更加美好的生活環境。

 

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