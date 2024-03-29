MLB／大谷翔平再回應水原一平事件！冷靜發聲：已知道誰在調查
道奇隊二刀流好手大谷翔平今（29）日在主場開幕戰出賽，賽後再度被問到水原一平事件的相關問題，根據《洛杉磯時報》 報導，大谷首度回應「我已經說了我能說的一切」，並指出他知道目前調查的進展以及負責人是誰，但他不能對外透露。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
《洛杉磯時報》 記者Dylan Hernández 今（29）日賽後，再度詢問大谷翔平關於水原案的兩大疑點：水原是如何進入大谷的銀行賬戶，以及數百萬美元的匯款是如何神不知鬼不覺的進行。對此，報導強調大谷以極其冷靜的語氣回應，態度從容，不見一絲緊張神情。
當Dylan Hernández提到那些在大谷公開指責水原後，依然沒有得到解答的問題時，大谷點了點頭，用日文回應「在這一點上，我能說的都说了」。Hernández針對實務層面繼續細問，大谷依然謹守界線，冷靜回應「這些都正在調查中，所以我無法說明更多」。不過大谷額外提及，他知道是誰在調查這起竊盜案，但他拒絕透露。
在這篇報導中，形容大谷翔平從頭到尾都保持著輕鬆隨意的態度，眼神接觸從未閃躲，雖然婉拒為外界解惑，不過在採訪最後還是展現了極高的禮貌，鞠躬後才離開房間。 Hernández為大谷的表現下了一段註解，「可以毫不猶豫地說，儘管大谷帳戶裡的錢被轉移到涉嫌非法博弈的帳戶裡，但大谷的行為卻仿佛沒有受到任何影響。」