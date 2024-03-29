MLB／很喜歡西雅圖！464轟重砲手Cruz與水手簽1日合約、光榮引退
上賽季效力MLB聖地牙哥教士的43歲重砲Nelson Cruz，在去年球季宣布退休結束19年大聯盟生涯，在今（29）日西雅圖水手球團則表示，「與Nelson Cruz簽下一天合約，Nelson Cruz將以水手球員身分光榮引退。」對於以水手球員身份引退，Nelson Cruz則表示，「很喜歡在西雅圖的時光！」
記者張志宇／綜合報導
水手今（29）日在主場開幕戰迎戰波士頓紅襪，賽前就與Nelson Cruz簽下1日合約，並擔任開球嘉賓，且擔綱開球捕手的正是水手傳奇投手「國王」Felix Hernandez，對於以水手球員身份退休，Nelson Cruz則直言「在這裡打球的時光很舒服，謝謝球團讓他以水手球員身份退休。」
雖Nelson Cruz僅在水手效力過4個球季（2015球季至2018球季），但這4季共掃出163轟、414分打點、平均打擊率0.283的成績，更曾在2015年拿下美聯外野手銀棒獎、2017年美聯打點王與最佳指定打擊獎，更在2015、2017、2018年入選美聯明星賽。
Nelson Cruz生涯共效力過釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民、以及教士等球隊，在19年大聯盟生涯中，累積464轟、2053安、1325分打點，平均打擊率0.274的成績，且曾4度獲得銀棒獎，7度入選明星賽，並在2011年遊騎兵隊時期獲得美聯冠軍賽MVP。
值得一提，雖Nelson Cruz大聯盟生涯獲獎無數，但卻在2013年捲入禁藥風波，當時遭到MLB禁賽50場比賽，也是個人在職棒生涯的汙點。