統一獅傳奇洋將賀亮德來台！大批死忠球迷接機 懷念台灣的味道
統一7-ELEVEN獅主場開幕戰首戰，將於3月31日於臺南棒球場熱鬧開打，首場賽事預計由古林睿煬先發主投，而屬於獅隊35週年主場開幕戰，也特別安排傳奇球星賀亮德、吳佳榮回到台南棒球場，原訂今日早晨就要抵達台灣的行程，轉機過程因飛機延遲，導致班機無法接上，球團也緊急隨時協助更改班機，而賀亮德也在舊金山住上一晚，再次啟航飛往台灣，原訂17:30抵台，也因班機延誤將近30分鐘，但也無法澆熄球迷的熱情，早有許多球迷守後，期待賀亮德抵台。
記者吳政紘/綜合報導
今日終於順利抵台的賀亮德表示：「原本以為只有工作人員來接機，沒想到有這麼多球迷，讓我想起以前在台灣打球，走出球場時球迷們的熱情，真的很驚喜。」賀亮德說：「當年在台灣打球時，兒子剛於美國出生，完全不知道賀亮德有多紅，他笑說這次可以把照片帶回家給兒子看，證明自己的人氣」。賀亮德現在已是有4個孫子的阿公，但是精神體態都還是相當不錯，下飛機時也精神飽滿，他非常期待這次台南的行程，就像是要回家一樣。
聊起這一趟台灣之旅，雖然過程班機出了些狀況延遲，但還是很開心能夠參與，賀亮德表示：「當統一獅聯絡我的時候，我一口就答應，因為當年在台灣打球真是一段美麗的時光，甚至超越在美職職棒時期，所以我很期待回到台南，就像是回家一樣，這是相隔26年之後要再來跟大家相會。」很期待週日再次會到台南棒球場，相信也會讓我回憶起當初自己來台灣打球的生活點滴。