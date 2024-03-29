神盾搶進日本市場！斥資5.25億併IP廠　取得Curious公司60％股權

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而Curious則是專注於開發和設計類比及混合IC的無晶圓廠設計公司，主要提供用於積體電路、大型積體電路之傳輸介面及相關IP授權，包括：索尼半導體解決方案SLVS-EC、相機PHY介面IP（包括SER/DES）、平面顯示器（LCD/Plasma）介面IP、影像感測器IP、影像處理IP、ASIP/ASIC（客製化IP/IC），主要業務及合作公司多為日本知名大型企業，例如：Sony Corporation、Denso Corporation、Renesas Electronics Corporation、Panasonic Corporation、Nikon Corporation及FUJIFILM Co.,Ltd.等。
神盾科技表示，隨著全球高效能運算（High Performance Computing，HPC）應用發展不斷加速，有助提高HPC運算效能的高速傳輸介面IC晶片也因此益形重要。本案完成後，將完整化神盾在高速傳輸介面的IP布局，並結合Curious在拓展日本業務多年所累積之客戶實績，以及神盾聯盟內原有IP/ASIC Design Service及後段APR從先進製程從到成熟製程皆有豐富經驗的團隊，以及先進製程端到端(End to End) 的IP / ASIC平台，將可提供日本客戶更加完整的整合與解決方案，有助於本公司未來在日本客戶及市場獲得新的成長動能，符合本公司研發水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略與長期發展規劃，發揮集團綜效，提升本公司競爭力，對本公司股東權益有所助益。