五月天壞掉了狂開18禁笑話！阿信問台下這問題竟冷場 爆笑畫面曝
五月天於今（29）日在高雄世運主場館舉辦「回到那一天 25週年 巡迴演唱會 高雄 無限放大版」，今天正好是成團25周年紀念日，演唱會一開始五月天都非常感性，但是到了後來，5人藏不住幽默本性，開起18禁笑話，連阿信都直呼受不了：「今天壞掉了啦！」現場阿信與歌迷互動時，竟然罕見冷場，讓怪獸開玩笑嗆粉絲「是茫了嗎？」
記者吳雨婕／綜合報導
五月天演唱會除了歌曲令人期待以外，最讓五迷興奮的就是5人閒聊時的「垃圾話」，今天的演唱會上，阿信賣力演唱，感性的他表示每一場都拿出全部力氣在演出，鼓手冠佑受到情緒感染，也提到自己呈現了生命最精華的部分，沒想到一旁的怪獸聽聞，隨即吐槽：「我不想要你的『精華』。」也打趣冠佑的「精華」，已經轉化成2個漂亮女兒，讓台下笑聲連連，18禁尺度讓阿信聽了笑虧「還沒8點，你車就給他開下去了。」
而台下還有粉絲是帶著孩子一起來看，阿信看到後出言提醒，「小朋友抱在手上的家長，耳朵給他遮起來，你們現在笑，以後就會哭！」冠佑笑說，未來小孩就會問「爸爸你的精華在哪裡？」眼見話題再度歪樓，怪獸趕緊提醒冠佑，「你2個女兒都有來。」阿信則回覆冠佑的話：「要摸著他的臉說『就是你』啊！」
五月天一連飆唱許多經典歌曲，就像是帶著歌迷乘著時光機回到過去，阿信也問現場歌迷記不記得第一首知道五月天的歌是什麼？好笑的是台下竟沒有太多反應，罕見冷場，怪獸立刻嗆粉絲們：「你們是茫了嗎？」阿信只好尷尬地替自己解圍：「現在防彈在當兵，你們先來看五月天，你們賺到，我們年紀兩倍。」
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