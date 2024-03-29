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馬斯克的AI聊天機器人Grok-1.5即將問世！豪言「超過目前所有AI」

▲美國富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI今（29）日宣布，Grok-1.5將在未來幾天內提供給早期測試者和現有Grok用戶使用。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI今（29）日宣布，Grok-1.5將在未來幾天內提供給早期測試者和現有Grok用戶使用。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI今（29）日宣布，將推出聊天機器人「Grok-1.5」，是目前版本Grok的升級版。馬斯克表示，X的用戶下週應該就能使用Grok-1.5，更豪言Grok2的表現應該在「所有指標上都會領先目前的AI」。

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▲xAI宣布Grok-1.5將在未來幾天內提供給早期測試者和現有Grok用戶使用。（圖／翻攝自X）
▲xAI宣布Grok-1.5將在未來幾天內提供給早期測試者和現有Grok用戶使用。（圖／翻攝自X）
xAI表示，Grok-1.5將在未來幾天內提供給早期測試者和現有Grok用戶使用。xAI指出，Grok-1.5在編碼和數學相關任務的表現有顯著提升，在MATH的測試中的評分為50.6％，在GSM8K的測試中的評分為90％，分別略遜於GPT-4的52.9％和92％。不過在編碼的相關測試HumanEval中，Grok-1.5拿到74.1％的評分，優於GPT-4的67％。

馬斯克在個人X上先轉發了xAI的聲明，接著又發文表示，「Grok 2應該會在所有指標上超越目前的AI，現在正在訓練中。」

馬斯克在去年3月創了xAI，旨在研發AI應用，與OpenAI和其他科技巨頭分庭抗禮。而在砲轟OpenAI違背了創立時的使命後，馬斯克在本月稍早將Grok-1開源，以實踐其研發AI是為了公開透明推進人類福祉的承諾。

 

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