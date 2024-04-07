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男總監離職環遊世界「25國78城市」！330天旅費全公開　眾超意外

▲一名原本在公司擔任總監職位的影音創作者Eden，裸辭工作環遊世界330天，最近公開自己總花費，讓不少人感到驚訝。（圖/Eden授權提供）
▲一名原本在公司擔任總監職位的影音創作者Eden，裸辭工作環遊世界330天，最近公開自己總花費，讓不少人感到驚訝。（圖/Eden授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

在疫情解封的近年，不少人都有出國遊玩的計畫，但你是否想過要「環遊世界」？甚至是辭掉原本的工作，及時行樂來一場瘋狂的環球之旅？一名原本在公司擔任客戶總監職位的創作者Eden，就記錄下自己過去一年辭掉工作，花了330天旅行的所有點滴，最近在社群上掀起討論，不少人都非常激讚他的勇氣。而Eden也公開330天旅行所花費用，讓大批網友也意想不到，直呼：「人生有過這麼一次體驗，真的非常超值」。

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環遊世界本來就是夢想！Eden裸辭公司客戶總監職位「瘋狂330天旅行」

Eden表示，環遊世界一直都是自己的夢想，原本計畫是30歲才要去，然而卻在2022年上海封控時，覺得自己一直待在家裡虛度光陰，加上過去幾年工作也都沒有休息，他算一算手邊的錢，發現好像可以即刻出發，因此才有了這330天的瘋狂旅行。

▲Eden環遊是假330天旅程當中，經過了25個國家78座城市，開拓了全球的視野。（圖/Eden授權提供）
▲Eden環遊世界330天旅程當中，經過了25個國家78座城市，開拓了全球的視野。（圖/Eden授權提供）
Eden透露自己環遊世界的路線其實沒有特別規劃，只是先把大的路線先規劃出來，到了當地之後會停留一兩天看喜不喜歡這個國家的氛圍，如果覺得不喜歡很快就會離開，但像是英國我很喜歡就會多待一點。Eden也提到，自己在這330天的旅行當中，一共走過25個國家、78座城市，國家包括南極、英國、瑞士、巴西、曼谷、澳洲、日本、馬來西亞、德國等等，每一趟旅行對Eden來說都是很珍貴的回憶，「沒有所謂第一名的國家，如果還有機會都願意再去這些國家」。

許多人對於Eden原本的工作性質感到非常好奇，畢竟裸辭工作而且還要330天沒有任何工作收入，到底怎麼做到環遊世界？Eden也解答透露，原本自己的職業是廣告公司的客戶總監，薪資就不方便透露，不過因為他自己原本就還有副業跟投資，所以算是過得比較滋潤一些。

▲原本在公司擔任客戶總監職位的Eden，裸辭工作送給自己一份30歲的難忘禮物，瘋狂環遊世界330天！（圖/Eden授權提供）
▲原本在公司擔任客戶總監職位的Eden，裸辭工作送給自己一份30歲的難忘禮物，瘋狂環遊世界330天！（圖/Eden授權提供）
Eden環遊世界總費用公開！走遍「25國78城市」太瘋狂

除了原本職業以及收入外，網友更好奇Eden這樣330天環遊世界的旅程到底花多少錢，Eden也解答表示「一共是150萬元，不過加上原本上海的房租的話，總花費是170萬元」多出的20萬元也讓Eden苦笑表示「上海房租真的好貴啊！」

▲Eden也公開自己環遊世界的總花費，旅費部分是150萬元，還有到南極看企鵝，花費讓不少人大感意外，認為CP值非常高。（圖/Eden授權提供）
▲Eden也公開自己環遊世界的總花費，旅費部分是150萬元，還有到南極看企鵝，花費讓不少人大感意外，認為CP值非常高。（圖/Eden授權提供）
環遊世界330天只花150萬元！Eden不藏私提供「花費明細」 Eden日前公開自己總花費是150萬元之後，讓大批網友感到非常意外表示、「看過明細表覺得Eden真的很省而且物慾真的超低XD南極竟然31萬就全包，而且還十天九夜！超強」、「光是南極就要噴掉三分之一吧，330天才花150萬真的很厲害」、「去一趟歐洲都要10幾萬了還不包括買東西，真的很厲害」、「150萬玩一整年，到底怎麼玩的啦！超強！」

Eden表示，這是我人生第一次環遊世界，也是送給自己30歲的一個難忘大禮，很感謝這一年陪伴我的粉絲朋友，後台和留言鼓勵的支持的訊息，我都會放在心中好好收著。Eden也在旅遊結束之後，開放觀眾以及粉絲以私訊的方式拿取他的「環遊世界明細」，如果對環遊世界有興趣的讀者，要領取花費明細表一定要保持禮貌哦！

▲Eden大方分享自己環遊世界330天的花費明細，如果想要索取的民眾，可要有禮貌地詢問哦！（圖/Eden授權提供）
▲Eden大方分享自己環遊世界330天的花費明細，如果想要索取的民眾，可要有禮貌地詢問哦！（圖/Eden授權提供）

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