男總監離職環遊世界「25國78城市」！330天旅費全公開　眾超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
Eden表示，環遊世界一直都是自己的夢想，原本計畫是30歲才要去，然而卻在2022年上海封控時，覺得自己一直待在家裡虛度光陰，加上過去幾年工作也都沒有休息，他算一算手邊的錢，發現好像可以即刻出發，因此才有了這330天的瘋狂旅行。
Eden透露自己環遊世界的路線其實沒有特別規劃，只是先把大的路線先規劃出來，到了當地之後會停留一兩天看喜不喜歡這個國家的氛圍，如果覺得不喜歡很快就會離開，但像是英國我很喜歡就會多待一點。Eden也提到，自己在這330天的旅行當中，一共走過25個國家、78座城市，國家包括南極、英國、瑞士、巴西、曼谷、澳洲、日本、馬來西亞、德國等等，每一趟旅行對Eden來說都是很珍貴的回憶，「沒有所謂第一名的國家，如果還有機會都願意再去這些國家」。
許多人對於Eden原本的工作性質感到非常好奇，畢竟裸辭工作而且還要330天沒有任何工作收入，到底怎麼做到環遊世界？Eden也解答透露，原本自己的職業是廣告公司的客戶總監，薪資就不方便透露，不過因為他自己原本就還有副業跟投資，所以算是過得比較滋潤一些。
Eden環遊世界總費用公開！走遍「25國78城市」太瘋狂
除了原本職業以及收入外，網友更好奇Eden這樣330天環遊世界的旅程到底花多少錢，Eden也解答表示「一共是150萬元，不過加上原本上海的房租的話，總花費是170萬元」多出的20萬元也讓Eden苦笑表示「上海房租真的好貴啊！」
環遊世界330天只花150萬元！Eden不藏私提供「花費明細」 Eden日前公開自己總花費是150萬元之後，讓大批網友感到非常意外表示、「看過明細表覺得Eden真的很省而且物慾真的超低XD南極竟然31萬就全包，而且還十天九夜！超強」、「光是南極就要噴掉三分之一吧，330天才花150萬真的很厲害」、「去一趟歐洲都要10幾萬了還不包括買東西，真的很厲害」、「150萬玩一整年，到底怎麼玩的啦！超強！」
Eden表示，這是我人生第一次環遊世界，也是送給自己30歲的一個難忘大禮，很感謝這一年陪伴我的粉絲朋友，後台和留言鼓勵的支持的訊息，我都會放在心中好好收著。Eden也在旅遊結束之後，開放觀眾以及粉絲以私訊的方式拿取他的「環遊世界明細」，如果對環遊世界有興趣的讀者，要領取花費明細表一定要保持禮貌哦！