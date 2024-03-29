新垣結衣「不小心變成」AV女優了！Dcard民眾一句話讓人雙腳軟掉
南韓KPOP風靡全球，但還是有特定族群偏好日本娛樂文化，包含動漫、AV女優、電視劇等，Dcard為此展開調查，當今年輕人已不認識「日本女神」新垣結衣，甚至詢問：「是AV女優嗎？」令主持人「腳軟出框」哭笑不得。
記者陳雅蘭／綜合報導
《Dcard調查局》調查哈日、哈韓族群比例，台灣、香港、新加坡迷戀韓星居多，男性的話偏好日本動漫跟性感女星、AV女優，尤其是《火影忍者》、《航海王》、《進擊的巨人》、《寶可夢》最受歡迎。
除了動漫，他們也針對「日本演員知名度」展開調查，日本遊客普遍愛國，一眼就能認出星野源、橋本環奈、LiSA、米津玄師等藝人；一位台灣女性被問及「認不認識星野源」，她先滿頭問號，得到「新垣結衣的老公」的提示後，該女依舊不知道答案，詢問：「新垣結衣是...AV女優嗎？」模樣逗趣。
新垣結衣2001年12歲時代替姊姊參加模特兒徵選成名，獲關注的她先是出演深夜劇《sh15uya》，2005年再以電視劇《東大特訓班》走紅，至今最具代表的作品包含《戀空》、《空中急診英雄》、《月薪嬌妻》等，她因為《月薪嬌妻》使得知名度暴漲，成為許多品牌代言寵兒；更因為《月薪嬌妻》結識星野源，2人假戲真做結婚，獲得觀眾滿滿祝福。
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