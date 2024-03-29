「一粒魔性應援舞」讓他一夕爆紅！葉保弟從練習生變球員好勵志

莫巴耶要歸化中華隊有「關卡」要過！修法結果、主帥意見都要考量

▲政治大學外籍生莫巴耶（Mouhamed Lamine Mbaye）有成為中華隊歸化球員的意願，中華籃協也很樂見，不過要先看6月國籍法修正案是否通過。（圖／記者朱永強攝）
▲政治大學外籍生莫巴耶（Mouhamed Lamine Mbaye）有成為中華隊歸化球員的意願，中華籃協也很樂見，不過要先看6月國籍法修正案是否通過。（圖／記者朱永強攝）

記者黃建霖/臺北報導

政治大學「最強外籍生」莫巴耶（Mouhamed Lamine Mbaye）有成為中華男籃歸化球員的意願，中華籃協目前也已經收到了這個訊息，根據中華民國籃球協會副秘書長張承中的說法，籃協方面對於他有意願歸化當然是樂觀其成，不過現階段還有幾個「關卡」要過，包括6月立法院修法結果，再來要問他個人、家人和團隊的看法和條件，若一切都很順利，那自然就是依辦法送件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莫巴耶在今天受訪時表明自己有歸化的意願，中華籃協對於這一點又是怎麼看的呢？張承中表示有看到莫巴耶的心意，目前籃協對於歸化球員想法當然是「多多益善」，希望能有更多選擇，但關於這件事需要同時兼顧幾個面向，包括之前說的法案推動和殊勳歸化等問題。

按照之前中華籃協說法，莊瑞雄立委特助程柏仁特助表示已將國籍法修正案送至立法院，希望能縮短規定資格的時間，力拚本會期三讀通過。籃協目前已與兩位符合戰力的外籍球員洽談，就是吉爾貝克（Brandon Gilbeck）和狄帝（Deyonta Davis），初步已獲其首肯，並向體育署提出申請。若修正案未過，仍不排除推動殊勳歸化的特例方式，期望能夠趕在第二階段賽事前完成歸化工作。

「未來中華隊總教練的藍圖、莫巴耶的能力和態度，以及現行的法規都是需要考量的部分。」張承中表示，目前第一個關卡是6月立法院的國籍法修正案，看能否把連續5年183日合法居留限制降低到2年，「若沒過，可能就會有影響，比如說DD（戴維斯）和大B（吉爾貝克），他們都沒到5年，那莫巴耶有到嗎？這是第一個。」

如果修法沒過，那要趕在11月亞洲盃資格賽第二階段之前，就只能用殊勳歸化，邀請這些可能的人選去打瓊斯盃。目前這兩種方式籃協會並行運作，協會的立場對於莫巴耶想加入中華隊自然是很歡迎，若一切都順利、符合考量，那籃協就會考慮送件。

至於目前中華男籃義大利籍教練圖奇（Gianluca Tucci）的身分，張承中確認還是外籍技術顧問，或許4月有機會促成將他「轉正」，讓接下來執掌中華隊兵符的人選正式確認。

談到任用外籍教練當中華隊主帥，張承中認為有幾個優點，「第一就是他可以專任，因為檯面上的幾名能夠達到這個水平的本土教練都有其他教練職位在身；第二就是外教沒有包袱，沒有人情壓力，可以放手去任用他認為適合的球員。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

莫巴耶台、日職籃都有球隊感興趣　陳子威：我盼他去挑戰洋將位置

UBA冠軍功臣／莫巴耶未來挑戰台灣職籃未知　先讚游艾喆台灣第一

UBA／莫巴耶休兵、游艾喆替補　宇宙政大照樣104：54狂勝台藝大

中華男籃歸化吉爾貝克正進行中！本人意願很高　已會見主帥桑茂森

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞