運動型親子樂園「PLAYTIME兒童動能館」SKM Park登場
運動型親子樂園「PLAYTIME兒童動能館」4月在高雄的SKM Park正式開幕。佔地500坪，擁有10大主題及美式餐飲區。將運動和娛樂完美結合，讓孩子們可以盡情挑戰各種運動設施，從攀爬區到跳床區，從籃球到足球，從團康到街舞，為家長和孩子們打造一個充滿活力、樂趣和挑戰的遊樂天地。
記者陳美嘉／高雄報導
PLAYTIME由韓國團隊跨國設計，以其創新的遊戲設施、獨特的互動體驗和安全的環境而聞名。有別於台灣的親子樂園多以學齡前兒童為主，PLAYTIME在規劃上以5-12歲兒童為主要對象，輔以家長可以共同玩樂，因此設備的承重及安全性要求非常高，檢驗皆經由德國萊因公司嚴格把關。
除了遊樂設施，PLAYTIME的PO(Play Organizer)也是品牌的核心價值之一，館內各區域都有年輕充滿活力的PO陪孩子們玩樂、守護孩子們的安全，並在每個週末規劃一系列精彩的遊戲和活動。
開幕期間有69元飲料無限暢飲的活動，喜歡咖啡的家長們，PLAYTIME也貼心推出99元咖啡無限續杯。此外，PLAYTIME也與飯店業者合作，將陸續推出PLAYTIME套裝行程，為高雄的親子觀光旅遊再添一好選擇。