4月全面調漲電價！王美花坦言「不得已」：成本大漲懇請社會諒解

經濟部說明，電價費率審議會是2015年立法院決議設置，並且也依照電業法及相關子法，一年兩次辦理電價審議事宜，台電公司也依照審議會決議公告電價。目前台電公司已經依照此次電價審議會決議，公告4/1將實施的新費率。
經濟部指出，審議會的組成為各界學者專家，工總、商總代表、消基會等民間團體，及政府機關代表，此次工總副理事長、商總理事長及消基會代表皆有出席，並就台電方案再次調整後才通過，是集體共識決策的結果，並非行政部門的單一決定。
王美花再次說明，國際燃料成長因為戰爭暴漲，全球都因此深受輸入性通膨影響，以核電大國、佔比超過六成的法國為例，其與2020年相比住宅電價漲22%、工業電價160％，甚至2024年初仍再次宣布調漲，正是因為燃料成本過高，即使較戰爭剛發生時低，與過去相比仍處於高點。
王美花指出，經濟部與台電所提的電價方案，已納入國會意見，以產業用電大戶為主要調整對象，把民生與住宅的影響降低，而產業用電也依經營狀況及用電量採不同調幅方式，同時近三年也細緻調整，避免像過去一次漲足的方式，努力降低電價調整對民生物價的影響。
王美花表示，此次漲幅仍以產業為主，若以台電可增加的電費來說，產業就負擔了八成五，且漲幅最高的15-25%的產業，也大多為出口導向的產業，可降低對國內影響。由於此次調漲方案已經估算後續政府補貼，若凍漲電價，會造成全民補貼用電大戶的問題，沒有人喜歡漲價，但戰爭因素導致這項不得已的決定，經濟部與台電除了會持續向國會說明外，也懇切希望國人諒解。
我是廣告 請繼續往下閱讀
更多「電價全面調漲」相關新聞。