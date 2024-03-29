林昀儒有望再度「屠龍」！8強對決中國名將馬龍 吐露內心想法
台灣桌球名將「沉默殺手」林昀儒今（29）日在WTT仁川冠軍賽男單16強賽以3:1擊敗「韓國一哥」張禹珍，晉級8強。他的對手已經確定是中國傳奇選手馬龍，去年林昀儒曾在WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽上以4:1擊敗馬龍奪冠，這次再度與對方交手，林昀儒表示自己將專注在打好每一場比賽上。
記者黃建霖/綜合報導
林昀儒在今天的比賽遇到「韓國一哥」張禹珍，結果他大戰4局後以11：8、15：17、11：5、11：4過關，順利擊退這位排名世界第12的好手，收下男單8強門票。
今天林昀儒表現十分沉穩，當張禹珍屢屢打出高難度回球時，他也頂住壓力，沒有自亂陣腳，穩穩地靠著自己前三板優勢拿下勝利。賽後林昀儒被問到「在對手的主場出戰，是否會感到有壓力時」，林昀儒表示：「沒想到那麼多，就只是專注在每一顆球上」。
下一場林昀儒將對上公認的「桌壇GOAT」稱號擁有者馬龍，後者在男單8強以3:1的比數擊敗另一名韓國選手林鐘勳。林昀儒在去年的WTT法蘭克福冠軍賽上，曾經以4:1的局數擊敗馬龍，在賽後被主持人問到是否想複製該站的賽果時，他仍不改謙遜本色，稱自己就只是專注在打好每一場比賽上而已。
目前排名世界排名第6的林昀儒，在去年法蘭克福賽男單冠軍戰上，在先丟一局的情況下，逆轉擊敗馬龍，締造個人WTT冠軍賽最佳戰績，並為自己進帳1千積分與3萬美元獎金（約98萬台幣）。
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