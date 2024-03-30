阿聯酋航空再增SAF使用　今年供應至新加坡樟宜機場　

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在進入阿姆斯特丹史基浦機場的燃油系統後，阿聯酋航空表示，混合SAF內將含有超過70萬加侖的純SAF。阿聯酋航空正與納斯特合作，預計在數月之內供應SAF至新加坡樟宜機場的燃油系統。
阿聯酋航空副總裁暨營運長Adel Al Redha分享，「我們致力和納斯特等堅定夥伴進行合作，以務實行動降低碳排放，這是航空公司永續發展的重大成就。尤其是在阿姆斯特丹這樣的主要航空樞紐，這樣強大的合作夥伴關係為我們如何與夥伴和機場合作，進而增加永續航空燃料在阿聯酋航空飛行網路的供應和使用奠定良好基礎。」
納斯特永續航空部門副總裁Alexander Kueper提到：「我們很自豪能成為阿聯酋航空永續發展過程的助力。SAF是減少航空旅行溫室氣體排放的可行方案，而更令人振奮的是，阿聯酋航空已經開始在阿姆斯特丹史基浦機場使用我們的Neste MY Sustainable Aviation Fuel。這是我們與合作夥伴齊力加速SAF應用的良好範例。我們期待下個階段的合作。」
依據本協議所使用的SAF，可安全地使用於現有的飛機引擎及機場燃油設備，在純淨形式 （即未混合） 下，與使用傳統燃油相比，可以將生命週期碳排放減少高達80%。
阿聯酋航空首度使用與傳統燃料混合的SAF是在2017年從芝加哥起飛的航班，目前自巴黎、里昂和奧斯陸出發的航班已開始使用SAF。阿聯酋航空亦在合作夥伴的支持下，在去年10月將SAF整合到杜拜機場的燃油系統並應用於多架航班上，包括一架飛往雪梨的航班。
今年稍早，阿聯酋航空成為第一家加入英國低碳投資倡議Solent Cluster的國際航空公司，預計打造一座SAF工廠。若能順利於2032年展開營運，可望每年生產20萬噸永續航空燃料。
阿聯酋航空積極參與各產業和阿拉伯聯合大公國政府的工作組織，與各方利害關係人持續進行對話，以擴大SAF的產製和供應。在由世界經濟論壇與阿拉伯聯合大公國能源暨基礎設施部共同推動的阿拉伯聯合大公國液體燃料路徑開發計畫 (power-to-liquid (PtL) fuels roadmap) 中，阿聯酋航空與阿拉伯聯合大公國民航局皆扮演了重要角色。
此外，阿聯酋航空也參與了阿拉伯聯合大公國的國家永續航空燃料路徑發展計畫，推動阿拉伯聯合大公國發展為區域性的航空替代燃料樞紐，2030年前達成7億公升SAF的產量目標。