吃小林製藥紅麴保健品後曾入院！日男「皮皮剉」：希望政府快徹查
日本小林製藥的紅麴保健品，近日爆出食安危機，已知疑似死亡案例有5人，住院病患有114人。日本厚生勞動省聲稱，在小林製藥紅麴保健品中，驗出毒性頗高的軟毛青黴（Puberulic acid），但目前還不確定這是否就是造成使用者腎臟疾病的原因。1名曾服用小林製藥紅麴保健品、一度短暫入院治療的日本男子透露，自己現在非常擔心身體已出現長期損害，呼籲政府務必徹查。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《NHK》報導，1名住在東京的40多歲男子，去年8月因為健康檢查發現膽固醇超標，在諮詢過藥局藥劑師後，開始服用小林製藥的「紅麴膽固醇HELP」，按照包裝上的建議，每天服用3片，但大約2週後尿液卻變成深棕色，小便也開始變得困難，下腹部靠近膀胱的地方有刺痛感。
9月份男子再度到醫院檢查，醫生診斷出他的尿道發炎，安排他於10月接受手術，住院一週左右後出院，當時並不曉得發炎原因。小林製藥的紅麴保健品問題經由媒體報導後，他於本月26日聯繫了小林製藥，但由於產品包裝已經扔掉，公司在不知道序號的情況下，無法提供太多有效回覆。
本月28日，小林製藥致電給他，希望更進一步了解他的症狀，男子坦言：「我沒想到我服用的紅麴保健食品會導致這種疾病，我也出現了相關症狀，所以很害怕。只有吃過的人才能理解這種恐懼。自從我出現症狀以來，一直都在擔心，因為找不到原因。」呼籲盡快調查清楚。
日本厚生勞動大臣武見敬三，29日針對小林製藥問題表示，將與地方政府一同進入該公司的工廠檢查，30日將赴大阪工廠（已於去年12月關閉）、31日將赴位於和歌山縣紀之川市的工廠：「為了消除國民和企業的不安，將徹查原因。」