蔡沐妍懶理小S風波！出國度假自比巨星 刪臉書沒酸民：好清爽
女星蔡沐妍日前帶著女兒上小S的節目《小姐不熙娣》，在節目上表演大提琴，因音準跑掉、演出不盡理想，小S反問「這是可以表演的嗎？」惹怒蔡沐妍，在臉書上發文抱怨，卻遭到網友圍剿，無奈關閉臉書、Instagram也從公開轉為私人。蔡沐妍昨（29）日晚間在IG上發文，透露自己出國遊玩，還自比巨星，「巨星的IG都是這樣不知道在拍什麼的照片」，覺得刪掉臉書粉專這幾天感到很清爽。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡沐妍昨日晚間在IG上發文表示，「這幾天fb粉專刪了感覺很清爽，人生就是這樣，沒有加分的東西 delete就對了。」蔡沐妍認為網路就是個虛擬世界，「什麼紅不紅，流量不流量的，放下手機，還算什麼？」似乎看破近日發生的一切。蔡沐妍附上一張黑白照片，她雙手抱頭畫面模糊，自比是巨星，「巨星的IG都是這樣，不知道在拍什麼的照片，主題不明、地點不明、意義不明。」
蔡沐妍透露自己出國到越南遊玩，且這趟旅程沒有帶小孩，她感到很放鬆，卻又想起之前帶孩子來的時候，「好希望他們也在身邊，嗚嗚太矛盾了」，還在限時動態帶粉絲參觀五星級飯店的樣貌，即便外界持續砲轟她的行為，但她看起來生活沒受到太大影響，還會懂得利用流量推銷團購商品。
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