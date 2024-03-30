等了8個月！《奧本海默》終於在日本上映 廣島觀眾：心情複雜
奧斯卡金像獎（Oscars）最佳影片《奧本海默》(Oppenheimer)，去年7月和《芭比》（Barbie）同時在全球多國上映，一度還掀起被稱為「芭比海默」（Barbenheimer）的熱潮，不過由於歷史地位複雜，當時《奧本海默》並沒有在日本上映，而是時隔8個月後，才於昨（29日）在日本播出。不少日本民眾，尤其是廣島、長崎的居民都坦言，心情十分複雜。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》、《BBC》報導，第二次世界大戰即將結束之際，美國投下的原子彈摧毀了日本城市廣島、長崎，造成超過20萬人死亡。37歲的廣島居民Kawai表示，《奧本海默》是一部令人驚嘆的作品，值得贏下奧斯卡，但這部電影似乎也以一種讚揚原子彈的方式來描述，作為在地廣島人，他發現觀看過程並不容易。
65歲的廣島人 Agemi Kanegae也坦言，看完這部電影後心情相當複雜，「這部電影非常值得一看，但有幾個場景讓我很不舒服，例如最後在美國審判奧本海默。」
其他廣島居民，如86歲的Teruko Yahata、19歲的Rishu Kanemoto則認為，有點同情在背後研發原子彈的物理學家，儘管發明者也是肇事者，但他同時也算是戰爭的受害者，希望此片能重新激起討論，讓各界都正視原子彈這類武器的危害。