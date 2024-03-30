汪小菲昔送大S鴿子蛋！向Mandy求婚成功 「鑽戒驚人價格」曝光
藝人大S前夫汪小菲日前來台灣上演鬧劇，在警局門口舉報大小S濫用藥物，最後沒做完筆錄就閃人，對方律師則拿出毛髮、尿液等鑑定報告打臉。回到北京後，28日他向女友Mandy求婚成功，還曬出鑽戒準備再當台灣女婿。隨後，有網友起底汪小菲求婚鑽戒的價格，大約是2、3克拉，至少要價70萬元人民幣（約新台幣313萬元）。
記者薛羽彤／綜合報導
汪小菲2月就曾透露求婚計畫，「今年必須結！要給寶寶（Mandy）買個大大的鴿子蛋（戒指）」。28日他在微信朋友圈宣布喜訊，他抓著Mandy戴鑽戒的手，寫道「我老婆來自台北，今天接受了我的求婚，我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅，謝謝大家祝福。」
照片中，Mandy戴著方形鑽戒，有微博博主起底鑽戒品牌，鑽戒看上去大約2、3克拉，價格落在人民幣70萬元（約新台幣313萬元）至上百萬元（約新台幣447萬元），要價不菲。
事實上，汪小菲2021年在結婚10周年曾送過大S 10克拉的鴿子蛋鑽戒當禮物，戒指內側還刻上2人的姓氏首字母「W&S」濃情密意，羨煞不少人。當時戒指品牌代言人是汪小菲的前任張雨綺，他出席活動被問到「是否知道戒指代言人是誰？」他尷尬回應「我不知道，謝謝。」
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