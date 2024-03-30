43歲蔡依林被捕獲！沒修圖身高、五官現形 歌迷驚：髮際線認真嗎
流行天后蔡依林（Jolin）2019年開啟「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，不料遇上新冠肺炎疫情，取消中國大陸14場演出，去年7月起才又赴對岸開唱，近日她在巡演前夕被目擊現身街頭，沒修圖照片在網路上瘋傳，158公分身高、高聳髮際線都受到關注。
記者楊穎軒／綜合報導
蔡依林今（30）日晚間將在廣東佛山舉行演唱會，昨天有歌迷在街上巧遇Jolin與工作團隊，猜測是在拍攝Vlog，蔡依林梳著髮髻，穿成套Valentino褲裝，腳踩中筒靴，走進一間食品乾貨行，已經43歲的她保養得宜，沒有濾鏡修飾，本尊嬌小可人，體態纖瘦，皮膚光亮無瑕疵，看不出實際年齡。
「廣東偶遇蔡依林」關鍵字登上微博熱搜，網友議論紛紛，「狀態真的好好啊」、「好美麗，生圖太牛」、「好羨慕能偶遇」、「氣質真好，身材比例也棒」、「這麼接地氣，逛廣州老街」，有人訝異蔡依林露出大片額頭，「髮際線是認真的嗎？」討論熱度不歇。
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