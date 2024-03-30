恭喜！舊金山巨人旅美投手鄧愷威被叫上大聯盟 最快今登板戰教士
台將本季第一人！舊金山巨人今（30）日賽前球員異動宣布把，台灣投手鄧愷威、以及外野手Luis Matos都被叫上大聯盟。這是鄧愷威首度被拉上大聯盟，最快今天有望登板面對聖地牙哥教士，巨人隊把右投Luke Jackson放進15天傷兵名單，以及外野手Mike Yastrzemski放進產假名單，而鄧愷威將成為台灣史上第17位登上大聯盟的旅美球員，同時也是繼2019年的張育成後，再度有台灣球員上大聯盟，巨人上午9時出戰教士，他就有機會登板。
記者吳政紘/綜合報導
鄧愷威今年春訓時就已被巨人隊列入40人名單，但2月中旬因遭遇左斜肌拉傷，讓他進度落後，不過，鄧愷威在3月初進行LiveBP實戰投打訓練的過程中，展現出極具潛力的滑球，加上他的身材高大，擁有193公分的身高，很有機會被叫上大聯盟。
鄧愷威去年被入選中華隊經典賽國手，就可展現出他的實力，加上在季中被升上3A，總計去年出賽29場，其中有28場先發，共主投126.1局，留下7勝8敗、164次三振、防禦率4.42的成績單，同時還被列入今年新秀排名第25名。
鄧愷威的球探報告顯示，他是一名精通4種球路的投手，並被視為一名滑球型後援投手，而鄧愷威也很有耐心，他在就讀國體後，原本在雙城隊效力，但在2019年因涉入Sam Dyson的交易案，因此轉戰舊金山巨人，等了7年才上大聯盟舞台。
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