美式13元開喝！週末咖啡優惠包：7-11拿鐵買2送1、全家第2杯10元

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📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元
📍門市｜3月29日至3月31日（指定支付）
◾芋香牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價49元、特價37元）
📍APP行動隨時取｜3月31日起至4月1日（每日各限量2000組）
◾濃萃美式410杯1萬元，4.9折，單杯原價50元、特價24元
◾厚乳拿鐵410杯1萬6000元，6折，單杯原價65元、特價26元
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
📍門市特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，5折，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）
📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。
🟡全家便利商店
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾大杯特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元
📍APP隨買跨店取｜4月3日起至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾特濃拿鐵9杯399元，6.9，原價65元、特價45元
◾私品茶55元系列9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾6
📍門市｜4月4日起至4月7日
◾特大杯拿鐵第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾霜淇淋第二支1
📍門市滿額現折80元
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜即起至4月2日
◾大杯美式買43送27，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買43送27，6.1折（原價55元、特價34元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，原價50元、特價25元
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，原價60元、特價30元