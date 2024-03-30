7-11愚人節沒在鬧！「410杯咖啡1萬元」內行秒搶　正確喝法賺翻了

美式13元開喝！週末咖啡優惠包：7-11拿鐵買2送1、全家第2杯10元

▲週末咖啡優惠限2天！全家特濃美式第2杯10元，7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二支半價優惠。（圖／7-11提供）
▲週末咖啡優惠限2天！全家特濃美式第2杯10元，7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二支半價優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末咖啡優惠限2天！全家特濃美式第2杯10元，7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二支半價優惠；全聯福利中心每週六日有熱美式、熱拿鐵買1送1，原價25元的熱美式，特價13元開喝。明（31）日愚人節寄杯優惠開跑，7-11行動隨時取，410杯濃萃美式1萬元、410杯厚乳拿鐵買410杯1萬6000元，《NOWnews》精選本週末咖啡優惠，誰折扣最多一文秒懂。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元

▲7-11「超值五六日」限時3天。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」限時3天。（圖／業者提供）
📍門市｜3月29日至3月31日（指定支付）
◾芋香牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價49元、特價37元）

📍APP行動隨時取｜3月31日起至4月1日（每日各限量2000組）
◾濃萃美式410杯1萬元，4.9折，單杯原價50元、特價24元
◾厚乳拿鐵410杯1萬6000元，6折，單杯原價65元、特價26元

▲7-11愚人節濃萃美式410杯1萬元，最多省1萬500元；以及CITY CAFE厚乳拿鐵410杯1萬6000元，最多省1萬650元。（圖／7-11提供）
▲7-11愚人節濃萃美式410杯1萬元，最多省1萬500元；以及CITY CAFE厚乳拿鐵410杯1萬6000元，最多省1萬650元。（圖／7-11提供）
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，6.7折，原價60元、特價40元

📍門市特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，5折，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）

📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。

🟡全家便利商店
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾大杯特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元

▲全家週末分享日來了，明（29）日起至31日限定，特濃美式第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日來了，明（29）日起至31日限定，特濃美式第2杯10元。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元

📍APP隨買跨店取｜4月3日起至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾特濃拿鐵9杯399元，6.9，原價65元、特價45元
◾私品茶55元系列9杯299元，6.2折，原價55元、特價34元
◾65元系列9杯399元，6.9折，原價65元、特價45元

📍門市｜4月4日起至4月7日
◾特大杯拿鐵第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾霜淇淋第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元

📍門市滿額現折80元
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。

▲全家門市4月4日起有特大杯拿鐵、霜淇淋第二件10元，連假期間門市店舖使用指定支付方式最高折80元。（圖／全家提供）
▲全家門市4月4日起有特大杯拿鐵、霜淇淋第二件10元，連假期間門市店舖使用指定支付方式最高折80元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

📍APP｜即起至4月2日
◾大杯美式買43送27，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買43送27，6.1折（原價55元、特價34元）

▲萊爾富咖啡買43送27杯。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富咖啡買43送27杯。（圖／萊爾富提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜4月4日至4月7日

◾大杯濃萃美式買1送1，5折，原價50元、特價25元
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，原價60元、特價30元

▲美廉社雙11咖啡買5送6，並能寄杯、跨店領取。（圖／業者提供）
▲美廉社清明連假期間，大杯濃萃系列咖啡同品項買1送1。（圖／業者提供）

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