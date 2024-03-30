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孫芸芸長不一樣！妝容大改「撞臉卡戴珊」　萬人吃驚：這是誰

▲孫芸芸（左）近照明顯與過往長不一樣，意外撞臉卡戴珊，網友認不出：「這是誰？」（圖／孫芸芸、卡戴珊IG）
▲孫芸芸（左）近照明顯與過往長不一樣，意外撞臉卡戴珊，網友認不出：「這是誰？」（圖／孫芸芸、卡戴珊IG）

記者薛羽彤／綜合報導

「台灣第一名媛」孫芸芸1999年與微風集團董事長廖鎮漢結婚，成為微風少奶奶，兩人結婚超過20年，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。孫芸芸常在社群上分享時尚穿搭以及生活點滴，昨（29）日她在IG上更新近照，卻因妝容與以往不同，外貌明顯有了大變化，讓網友驚呼「這…不是孫芸芸啊！」甚至還有人認為她撞臉美國名媛卡戴珊。

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▲▼孫芸芸近照曝光，她改變以往的妝容，網友直呼認不出。（圖／孫芸芸IG）
▲▼孫芸芸近照曝光，她改變以往的妝容，網友直呼認不出。（圖／孫芸芸IG）
▲▼孫芸芸近照曝光，她改變以往的妝容，網友直呼認不出。（圖／孫芸芸IG）
 
孫芸芸昨日在IG上更新多張近照，她透露這一個月都有在健身，照片中露出微微腹肌線條，似乎有看到一點效果，此次照片的妝容也與以往不一樣，不僅嘴唇變厚，眉毛也畫得俐落，讓人認不出是孫芸芸本人，還有人說根本撞臉美國的名媛卡戴珊，以及香港女星葉童。

▲孫芸芸的近照網友認為撞臉卡戴珊。（圖／卡戴珊IG）
▲孫芸芸的近照網友認為撞臉卡戴珊。（圖／卡戴珊IG）
▲也有網友認為孫芸芸撞臉葉童。（圖／葉童微博）
▲也有網友認為孫芸芸撞臉葉童。（圖／葉童微博）
照片一出吸引1萬多人朝聖，網友紛紛吃驚表示，「變卡戴珊了」、「怎麼不太一樣了」、「應該不是孫芸芸」、「這不是小乖（孫芸芸綽號）吧？？？是嗎？問號？」、「怎麼變成歐美人了？」、「看了兩天還是忍不住點進來看到底是誰，原來是孫芸芸」、「像另一個人了。」

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