把小草當搖錢草？選舉補助款破億還募款 柯文哲嘆沒能力控制媒體
2024總統大選，民眾黨柯盈配拿下369萬466票，可獲1.1億元選舉補助款、政黨票得304萬334票，未來4年內每年可領1.5億元。不過，民眾黨近期仍舉辦募款活動遭到質疑選舉補助款破億還募款。對此，民眾黨主席柯文哲今（30）日回應表示，民眾黨沒有力量控制傳統媒體，有人穿著民眾黨的衣服走在路上，就是不用錢的廣告，希望每天7點30分上班成為年輕人文化。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，媒體詢問這活動以後會成為常態，全台都會有據點嗎？柯文哲回應說，還在思考，其實創新也是一種文化，常常嘗試給台灣新的東西，因為台灣基本上沒資源，創新特別是企業，是台灣在國際上維持競爭力的方法，如果比傳統資源，民眾黨一定比不贏其他兩黨，創新是弱勢者的義務，創新也是突破的一個機會。
媒體追問外界質疑選舉經費已經發下來，還辦募款，是把小草當搖錢草？柯文哲回應說，好像民眾黨沒有力量控制傳統媒體
這也是一種散佈的方式，如果有人穿著民眾黨的衣服在路上走，這也是一種不用錢的廣告，不管執政或是選舉都是改變社會文化的運動，一直是他的想法，每天7:30上班也希望成為年輕人的文化。