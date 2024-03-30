貨運營收約5.6億元 台鐵將增購50噸平車支援蘇花安
台鐵公司表示，台中港站年承運20.2萬噸，運量創新高，現行貨運營收約5.6億元，台鐵不僅投資，引進新式柴電機車頭提升貨運效能，未來也計畫增購50噸平車，支援蘇花安工程。
記者許若茵／台北報導
台鐵公司現行貨運所承運的貨物，主要以水泥、石灰石、砂石、穀物、貨櫃、水泥熟料及軍運為主，年承運681萬噸，營收約5.6億元，貨運輸送區域主要分布於北迴線及西部幹線中北部區段，其中承接台中港進口的散裝穀物，由台中港站集運，每日貨列包括台中港線去回3趟次，本線約7趟次，空車調入台中港貨場後於立庫線進行裝載，再調出至台中港站進行編組，貨列主要開往富岡站及新竹站，運送物為小麥，台中港站日營收約30萬元，年承運20.2萬噸。
台鐵公司董事長杜微，由副總經理劉雙火、中區營運處處長李瑞欽、副處長李兆平、資產開發處台中營業所經理江權祐、副理陳怡庭、董秘室主任徐竹平陪同，日前赴台中港巡視貨運業務。港務公司台中港務分公司港務長魏福添親自接待，介紹港區運作情形，並就貨運效能及方式和台鐵交換意見。一行人隨後轉往台中港站，台中港站舊名甲南站，是一個兼具客貨運業務的二等站，站長黃義芳雖然正在當班辦理行車工作，仍然運用列車空檔，簡報車站貨運辦理情形。
杜微表示，感謝現場第一線同仁的努力與辛勞，像台中港站的調車還得遠至台中港區內作業，十分吃重，工作時請特別注意安全，遵章行事。臺鐵公司為服務貨商，除加強和港務公司等相關單位的合作，已投資引進新式柴電機車頭（R200型），取代舊式機車提升貨運效能，未來更計畫強化檢車能量，並增購50噸平車，充分支援蘇花安建設工程餘土輸運，讓國家重大建設計畫順利執行。