日本櫻花大遲到旅客哀嚎　 林氏璧估東京、京都滿開和最佳觀賞期

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如今日本櫻花終於有新的好消息，旅日達人林氏璧於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，東京因為可能有「春之嵐」天氣現象，會有大風大雨。接著午後就會放晴且一口氣變熱，且持續多天最高溫在20度以上，他因此預估東京櫻花應該5天就會滿開，滿開是落在4月3日，頂多到4月5日。
東京的染井吉野櫻最好的觀賞期大概是4月3日至10日之間。但是經大風大雨，是否會影響櫻花開花？林氏璧表示，櫻花在花苞狀態是很堅強的，大風大雨都打不掉。要在開花後幾天，才會變得比較脆弱被打下來。
林氏璧表示，櫻花預測機構繼續灰頭土臉的把預測日期往後延。日本氣象株式會社現在預估東京3天滿開，他打趣「是已經進入自暴自棄的狀態了嗎？」過去16年，東京從開花到滿開最短是5天，從來沒有小於5天過，多數需要7天以上。
林氏璧更於最新貼文中提到，「京都在3月29日宣布染井吉野開花了，接下來幾天氣溫都上20度，染井吉野櫻應該在4月2日之後就會滿開了！」他更推薦到早開的醍醐寺賞櫻，因為枝垂櫻正盛開，「Weathernews寫醍醐寺的滿開約從4月1日開始，大概4月7日開始吹雪。」林氏璧更提到，天氣預報京都3月31日是大晴天，前後可能都有些多雲，「我想31日這天是今年看醍醐寺最棒的日子。」
針對今年的日本櫻花，網友紛紛都留言表示，「我也看得一頭霧水，周末要出發了，心情跟洗三溫暖」、「跟爬山一樣，問就是說快到了」、「昨天從東京回台，東京的花開一些些，要下星期才有滿開」、「今天準備大阪回台，有夠傷心啊，來12天竟然還沒遇到開花」，也有網友回報「京都鴨川五條附近也開花了喔！」