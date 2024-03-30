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日本櫻花大遲到旅客哀嚎　 林氏璧估東京、京都滿開和最佳觀賞期

▲今年因為氣候冷日本櫻花大遲到，圖為每年都會吸引大批人潮前往的上野恩賜公園。旅日達人林氏璧推估櫻花將開了以及滿開日期。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年因為氣候冷日本櫻花大遲到，圖為每年都會吸引大批人潮前往的上野恩賜公園。旅日達人林氏璧推估櫻花將開了以及滿開日期。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

按照往年慣例日本應該已櫻花季，不過今年櫻花開花到滿開時間大遲到，國人赴日旅遊截至目前傳來都只欣賞到零星櫻花甚至撲空。旅日達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，東京滿開可能是落在4月3日，頂多到4月5日。「東京的染井吉野櫻最好的觀賞期大概是4月3-10日之間」。至於京都，「因接下來幾天氣溫都上20度，染井吉野櫻應該在4月2日之後就會滿開。

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早在3月初時，日本各大氣象平台都還預測今年櫻花早開，Weather map曾公布東京會是最早開花區域為3月20日，Weather News更預測東京3月19日開花，直到時間愈來愈接近，卻不斷修正，因為今年天氣一直過冷導致櫻花遲遲未開花。

如今日本櫻花終於有新的好消息，旅日達人林氏璧於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，東京因為可能有「春之嵐」天氣現象，會有大風大雨。接著午後就會放晴且一口氣變熱，且持續多天最高溫在20度以上，他因此預估東京櫻花應該5天就會滿開，滿開是落在4月3日，頂多到4月5日。

▲林氏璧預估東京櫻花滿開應該會落在4月3日，頂多到4月5日。圖為東京目黑川，沿岸種植了800株櫻花，是知名賞櫻景點。（圖／美聯社／達志影像）
▲林氏璧預估東京櫻花滿開應該會落在4月3日，頂多到4月5日。圖為東京目黑川，沿岸種植了800株櫻花，是知名賞櫻景點。（圖／美聯社／達志影像）
東京的染井吉野櫻最好的觀賞期大概是4月3日至10日之間。但是經大風大雨，是否會影響櫻花開花？林氏璧表示，櫻花在花苞狀態是很堅強的，大風大雨都打不掉。要在開花後幾天，才會變得比較脆弱被打下來。

林氏璧表示，櫻花預測機構繼續灰頭土臉的把預測日期往後延。日本氣象株式會社現在預估東京3天滿開，他打趣「是已經進入自暴自棄的狀態了嗎？」過去16年，東京從開花到滿開最短是5天，從來沒有小於5天過，多數需要7天以上。

林氏璧更於最新貼文中提到，「京都在3月29日宣布染井吉野開花了，接下來幾天氣溫都上20度，染井吉野櫻應該在4月2日之後就會滿開了！」他更推薦到早開的醍醐寺賞櫻，因為枝垂櫻正盛開，「Weathernews寫醍醐寺的滿開約從4月1日開始，大概4月7日開始吹雪。」林氏璧更提到，天氣預報京都3月31日是大晴天，前後可能都有些多雲，「我想31日這天是今年看醍醐寺最棒的日子。」

▲林氏璧建議到京都醍醐寺賞櫻，因為枝垂櫻正盛開。（圖／翻攝醍醐寺官網）
▲林氏璧建議到京都醍醐寺賞櫻，因為枝垂櫻正盛開。（圖／翻攝醍醐寺官網）
針對今年的日本櫻花，網友紛紛都留言表示，「我也看得一頭霧水，周末要出發了，心情跟洗三溫暖」、「跟爬山一樣，問就是說快到了」、「昨天從東京回台，東京的花開一些些，要下星期才有滿開」、「今天準備大阪回台，有夠傷心啊，來12天竟然還沒遇到開花」，也有網友回報「京都鴨川五條附近也開花了喔！」

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