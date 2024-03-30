綠議員曝台智光費率他核定！柯文哲反嗆：當小偷大搖大擺走在路上
北市府與台智光之間的合約問題，衍生前後任台北市長隔空交火。民進黨市議員簡舒培也加入戰局，繼指出民眾黨立委揪4位台北市議員一起跟台智光吃飯，更質疑台智光費率是柯文哲擔任台北市長任內核定。民眾黨主席柯文哲今（30）日回應說，「很奇怪，為什麼我要每天回應相同題目一個禮拜。」請台北市長蔣萬安把合約解除掉 ，看過程中要面對多少問題，並怒嗆當小偷還大搖大擺走在路上。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，媒體聯訪時被問到綠營市議員秀出公文質疑台智光費率是他市長任內核定的？柯文哲回應說，「我覺得很奇怪，為什麼我要每天回應相同的題目一個禮拜。」他當市長時，關於要如何處理台智光合約開了多少會議，不要說當時，現在有弊案發生的狀態下，請台北市長蔣萬安把合約解除掉 ，看你過程中要面對多少問題，明明是錯的一邊還在檢討。
柯文哲說，「我當時那麼大動作，你們怎麼都不怕？」這很奇怪，已經到了完全不怕，你們偷吃也要擦嘴，已經到了肆無忌憚到這種程度，公文那麼清楚還是造幹，這才是國家的問題，他知道每個社會都有黑暗面，今天當小偷還大搖大擺走在路上，也不怕人家講，這才是國家的悲哀。