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天氣預報／今迎短暫雨！週末雷雨橫掃中北部　清明連假放晴等這天

▲今（30）日各地的雲量就偏多，並不時有下起陣雨，中央氣象署一早針對南投縣山區發布大雨特報，白天悶熱。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲今（30）日各地的雲量就偏多，並不時有下起陣雨，中央氣象署一早針對南投縣山區發布大雨特報，白天悶熱。（示意圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（30）日各地的雲量就偏多，並不時有下起陣雨，中央氣象署一早針對南投縣山區發布大雨特報，白天悶熱，南部有機會達30度以上高溫，明晚到下週一鋒面靠近，也是降雨最猛烈的時間，中北部可能有瞬間較大雨勢以及打雷的現象。清明連假的前半段有鋒面南下，降雨增多，後兩天鋒面斷裂或遠離，天氣有機會好轉。

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根據天氣風險分析師李至晟預報指出，週六一早各地的雲量就偏多，並不時有下起陣雨，這是因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的水氣先順著西南風靠近臺灣。真正的鋒面還沒有到，所以強降雨的機會不高。預測以中北部平地，以及午後的山區降雨頻率較高，想到這些地方的朋友記得出門帶上雨具。

至於氣溫方面，因為臺灣還是位在暖空氣的勢力範圍內，白天還是比較悶，中北部跟東半部預測高溫攝氏26-29度，南部地區就有機會來到攝氏30度以上。在晚間氣溫降低後，回歸到移入型的降雨，雨區會短暫退縮到中北部沿海。

中央氣象署上午8時50分發布大雨特報，示警「南投縣山區」對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30）日上午南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲中央氣象署上午8時50分發布大雨特報，示警「南投縣山區」對流雲系發展旺盛。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署上午8時50分發布大雨特報，示警「南投縣山區」對流雲系發展旺盛。（圖／翻攝自中央氣象署）
李至晟表示，週日白天降雨還是會先發生在中北部跟午後各地山區，但因為鋒面開始南壓，水氣更多，雨量會更多一點；預測在晚上到下週一早晨鋒面位於福建浙江到東海一帶，最為接近臺灣，這也是降雨最顯著的時段，中北部可能有瞬間較大雨勢以及打雷的現象，這也剛好是近期進入用水警戒的區域，雖然還不能完全解除旱象，但還是有不小幫助。預測在週一晚間隨著鋒面北移，降雨快速緩和，週二起臺灣又會回到溫暖而大致穩定的天氣。

而這個週四起就是清明連假，目前看來這段時間鋒面又會在臺灣北方擺盪，臺灣天氣的好壞將跟鋒面的距離有很大的關係。目前預測在連假的前半段（4/4-4/5）會先經歷一次鋒面南下接近，降雨增多的過程；到連假後半的週末（4/6-4/7），鋒面會斷裂或往東遠離，臺灣天氣會再度好轉。但都還有一些不確定性，詳細的降雨空檔可能要到兩三天再看才會比較確定。

▲明（30）日水氣增多，降雨範圍午後開始變廣，週日晚間鋒面靠近，中部以北有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）
▲今（30）日水氣增多，降雨範圍午後開始變廣，週日晚間鋒面靠近，中部以北有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）
▲未來一週溫度方面，沒有明顯冷空氣南下，沒有下雨時溫度偏暖。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週溫度方面，沒有明顯冷空氣南下，沒有下雨時溫度偏暖。（圖／中央氣象署提供）

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