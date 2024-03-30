天氣預報／今迎短暫雨！週末雷雨橫掃中北部　清明連假放晴等這天

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至於氣溫方面，因為臺灣還是位在暖空氣的勢力範圍內，白天還是比較悶，中北部跟東半部預測高溫攝氏26-29度，南部地區就有機會來到攝氏30度以上。在晚間氣溫降低後，回歸到移入型的降雨，雨區會短暫退縮到中北部沿海。
中央氣象署上午8時50分發布大雨特報，示警「南投縣山區」對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30）日上午南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
李至晟表示，週日白天降雨還是會先發生在中北部跟午後各地山區，但因為鋒面開始南壓，水氣更多，雨量會更多一點；預測在晚上到下週一早晨鋒面位於福建浙江到東海一帶，最為接近臺灣，這也是降雨最顯著的時段，中北部可能有瞬間較大雨勢以及打雷的現象，這也剛好是近期進入用水警戒的區域，雖然還不能完全解除旱象，但還是有不小幫助。預測在週一晚間隨著鋒面北移，降雨快速緩和，週二起臺灣又會回到溫暖而大致穩定的天氣。
而這個週四起就是清明連假，目前看來這段時間鋒面又會在臺灣北方擺盪，臺灣天氣的好壞將跟鋒面的距離有很大的關係。目前預測在連假的前半段（4/4-4/5）會先經歷一次鋒面南下接近，降雨增多的過程；到連假後半的週末（4/6-4/7），鋒面會斷裂或往東遠離，臺灣天氣會再度好轉。但都還有一些不確定性，詳細的降雨空檔可能要到兩三天再看才會比較確定。