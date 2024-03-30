AV女優小那海綾穿「兄弟球衣」喊想來台灣！粉絲嗨爆：加入PS女孩
26歲日本AV女優小那海綾（小那海あや），身高150公分的她，出道時因嬌小的身材，吸引網友目光，後來突然宣布引退，讓許多老司機相當扼腕，直到去年11月才又復出AV界。昨（29）日她突然PO出2張穿著中信兄弟球衣的照片，網友興奮大喊「歡迎來台灣看兄弟！」
記者薛羽彤／綜合報導
小那海綾熱愛棒球，也是日職「橫濱DeNA海灣之星」的球迷，她常在社群上分享穿球衣到球場應援的照片，去年亞冠賽她還穿上日本武士隊球衣，到東京巨蛋參與賽事。昨日她突然穿上中職中信兄弟的球衣，曬出2張照片寫上「台灣棒球，中信兄弟，我想有一天去看看。」
貼文一出讓台灣粉絲超嗨，還有粉絲歡迎她來當中信兄弟啦啦隊Passion Sister，「可以順便辦粉絲見面會」、「期待妳來開球」、「期待有一天你加入Passion Sister」、「穿球衣好可愛」。
小那海綾原名佐佐波綾，2016 年頂著片商「アリスJapan」專屬女優身份出道，還有「銀河級美少女」的頭銜，卻在2018年突然引退，讓不少老司機扼腕。2021年她以「小那海綾」的名字重新出發，還開設YouTube頻道分享日常，去年11月宣布重返AV界，再度引發話題。
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