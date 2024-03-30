美國聯合航空又出事！空中遇風切被迫「重飛」　改降紐約州釀22傷

美國聯合航空公司（United Airlines）一架從特拉維夫（Tel Aviv）飛往紐澤西州紐瓦克國際機場（Newark International Airport in New Jersey）的航班，因為「嚴重顛簸」事故，被迫改降至紐約州奧蘭治郡的斯圖爾特國際機場（Stewart International Airport in Orange County, New York），傳有至少22人因此受傷。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合美媒報導，聯合航空1架波音787客機，當地時間29日晚間6點45分，降落在紐約州斯圖爾特國際機場，機上載有312名乘客和機組人員。報導指出，就在飛機快降落於原定機場時，機長突然告訴塔台管制人員，飛機經歷了風向的「突然改變」（wind shear），必須「重飛」（go-around），隨後便改降在紐約州。當救護人員抵達時，遇到了幾名抱怨「噁心、嘔吐、焦慮、暈眩」的乘客，有7名乘客受到輕傷，被送往醫院治療，另有15人則是現場進行簡單護理後自行離去。聯合航空又傳事故！被爆「機身缺一塊」 事後澄清：沒有緊急著陸影／驚悚畫面曝！聯合航空客機起飛後輪胎脫落 砸毀地面多輛汽車波音高層換血！阿聯酋總裁建議「這類人」接棒 盼脫離品管危機波音頻出包高層換血 空中巴士高層：一連串錯誤不利於整個產業