李多慧「見到小龍女了」現蹤大巨蛋！大讚前隊長琪琪：親切的朋友
南韓啦啦隊女神李多慧自從宣布加盟味全龍小龍女後，一舉一動備受關注。日前，李多慧終於回來台灣，但她的工作行程依舊滿檔，28日才表示自己還沒與小龍女夥伴們正式見面，強調這兩天會緊鑼密鼓地為大巨蛋開幕戰全力衝刺。今（30）日凌晨李多慧終於貼出與小龍女訓練的畫面，在前隊長琪琪的幫助下迅速融入環境，更大讚對方：「非常親切的朋友！」
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧18日出席活動表示，一宣布加入小龍女後，好多小龍女都來主動聯繫她，讓她感到非常熱情與親切，也期待這兩天一起訓練的日子。經紀人也表示，李多慧才剛回來台灣，還沒正式與小龍女們碰面。接下來會全心全力投入應援，也讓人好奇李多慧和小龍女相處的如何。
而在今日凌晨，才剛訓練完回到家的李多慧，就在IG上分享人在大巨蛋練習的種種畫面，不僅站在舞台上練習感受現場氛圍，更在前隊長琪琪的幫助下一一調整動作，兩人時不時開懷大笑。李多慧更寫下對琪琪第一印象，「非常親切的朋友！」並喊話球迷們：「我們明天見吧！」
有趣的是，在今日的味全龍大巨蛋開幕戰，對上的就是去年的總冠軍對手樂天桃猿，也是李多慧、林襄的前東家，作為昔日的隊友、今日的敵人，屆時也會有「野生」的樂天女孩進場應援，形成格外有趣的畫面，有望增添不少話題。
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