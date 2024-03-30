寶林粿條0檢出米酵菌酸！4美食已有陰影不敢吃　憂這調味料有問題

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衛福部政務次長王必勝29日晚間記者會，公布寶林茶室採檢結果，現場及供應商蒐證的粿條檢驗結果為米酵菌酸陰性，粿條、香蘭葉及在來米粉3樣重要檢體都沒驗出米酵菌酸，供應商「大粄城公司」也抽樣16件粿條檢驗，結果一樣是陰性。
不過，剩餘32件檢體如調味料、調味粉、醬油等還在陸續檢驗中。王必勝也直言，粿條疑慮仍沒有完全消除，因前一批粿條已用光，和檢驗的粿條並非同一批，因此還是相當可疑。
寶林食物中毒案引發討論，網紅「馬卡人妻」在臉書粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」中發文，表示自己是名河粉愛好者，查國外文獻發現「米酵菌酸」本該是在玉米或椰子製品中較容易產生，此次卻疑似粿條、河粉等米製品有狀況，推測「可是因為華人傳統的米製食品，都含有玉米粉或其他的澱粉」。
「馬卡人妻」愈查愈驚嚇，發現從2010~2020年， 10年間中國共發生19起米酵菌酸中毒事件，累積造成43人死亡，致死率超過40%。她說，在華人圈裡比較容易產生這種毒素的食物有酸辣粉、腸粉、河粉及粿條等，嚇說：「我短期內應該不敢吃乾炒牛河。」
事件也在PTT引發討論，雖然王必勝要大家不要過度恐慌，但不少人都認了已經對粿條、河粉與腸粉產生心理陰影，都說至少短期內不敢再吃了。也有人認為，米酵菌酸主要在玉米或椰子製品中較易產生，因此擔憂寶林茶室中的調味料「椰漿」，可能有問題。而寶林調味料已採檢送驗，是否驗出米酵菌酸，仍待衛福部公布釐清。
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