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寶林粿條0檢出米酵菌酸！4美食已有陰影不敢吃　憂這調味料有問題

▲寶林茶室食物中毒初檢為「米酵菌酸」釀禍，雖然粿條等食材沒檢出，但事件已形成集體陰影，不少饕客都說暫時不敢吃粿條、河粉與腸粉等3美食了。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲寶林茶室食物中毒初檢為「米酵菌酸」釀禍，雖然粿條等食材沒檢出，但事件已形成集體陰影，不少饕客都說暫時不敢吃粿條、河粉與腸粉等3美食了。（圖／翻攝寶林茶室臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台北知名素食寶林茶室食物中毒案，截至今（30）天上午10時止已累計25例，其中包含2死亡的8重症檢體中驗出「米酵菌酸」，確認為米酵菌酸釀禍。雖然衛福部沒有在寶林現場及供應商蒐證的粿條等食材中檢出米酵菌酸，但事件已形成「集體陰影」，不少饕客都說暫時不敢吃粿條、河粉與腸粉、酸辣粉等4美食了，也有人擔憂恐是調味料中的「椰漿」有問題，而衛福部下一步要釐清的正是調味料。

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根據衛福部最新調查，今公布新增寶林食物中毒案中的4例，出現食用炒粿條以外的「咖哩仁當、冰奶茶」兩品項。其中「咖哩仁當」的仁當是從印尼文Rendang翻譯過來，中文意思是「乾咖哩」，是用椰漿以小火長時間燉煮，並添加檸檬葉等多種香料而成。

▲咖哩仁當羊肉。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲咖哩仁當羊肉。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
衛福部政務次長王必勝29日晚間記者會，公布寶林茶室採檢結果，現場及供應商蒐證的粿條檢驗結果為米酵菌酸陰性，粿條、香蘭葉及在來米粉3樣重要檢體都沒驗出米酵菌酸，供應商「大粄城公司」也抽樣16件粿條檢驗，結果一樣是陰性。 

不過，剩餘32件檢體如調味料、調味粉、醬油等還在陸續檢驗中。王必勝也直言，粿條疑慮仍沒有完全消除，因前一批粿條已用光，和檢驗的粿條並非同一批，因此還是相當可疑。

寶林食物中毒案引發討論，網紅「馬卡人妻」在臉書粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」中發文，表示自己是名河粉愛好者，查國外文獻發現「米酵菌酸」本該是在玉米或椰子製品中較容易產生，此次卻疑似粿條、河粉等米製品有狀況，推測「可是因為華人傳統的米製食品，都含有玉米粉或其他的澱粉」。

「馬卡人妻」愈查愈驚嚇，發現從2010~2020年， 10年間中國共發生19起米酵菌酸中毒事件，累積造成43人死亡，致死率超過40%。她說，在華人圈裡比較容易產生這種毒素的食物有酸辣粉、腸粉、河粉及粿條等，嚇說：「我短期內應該不敢吃乾炒牛河。

事件也在PTT引發討論，雖然王必勝要大家不要過度恐慌，但不少人都認了已經對粿條、河粉與腸粉產生心理陰影，都說至少短期內不敢再吃了。也有人認為，米酵菌酸主要在玉米或椰子製品中較易產生，因此擔憂寶林茶室中的調味料「椰漿」，可能有問題。而寶林調味料已採檢送驗，是否驗出米酵菌酸，仍待衛福部公布釐清。
 

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