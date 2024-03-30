一粒首合體葉保弟跳應援舞！63秒影片吸3萬人朝聖：好可愛欸
中職新軍台鋼雄鷹即將在一軍舞台亮相，熱身賽期間啦啦隊成員「一粒」在場邊大跳外野手葉保弟應援曲，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，讓兩人一炮而紅。台鋼雄鷹昨（29）日首度釋出兩人合體跳應援曲的影片，球迷看了笑喊「保弟跳得好可愛！」
記者薛羽彤／綜合報導
一粒日前在春訓熱身賽登場應援時，她在球場邊大跳葉保弟的應援曲「保勝大弟葉保弟」走紅，成為中職啦啦隊新一代女神。台鋼雄鷹昨日釋出兩人一起跳應援曲的影片，一開始一粒自己跳舞，後來葉保弟加入，雖然葉保弟不是專業舞者，但他的節拍、舞步都有到位，網友看到後紛紛表示，「葉保弟應該練了許久」、「直接被保弟圈粉」、「保弟怎麼可以這麼可愛」、「保弟很會跳欸」、「一粒+保弟 一起合體跳應援曲，真是太可愛了」，還有不少粉絲敲碗想看兩人合作的幕後花絮。
台鋼雄鷹在球賽開打前，今日在高雄市區進行車掃，除了有洪一中總教練、陳文杰選手，葉保弟和一粒再度合體，加入車掃行列，號召高雄市民站出來，一起進場支持在地職業棒球隊台鋼雄鷹，讓高雄充滿濃濃棒球氛圍。
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