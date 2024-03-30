K湯、Kuminga缺陣無妨！Curry攻全場最高23分 勇士115：97退黃蜂

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面對近期10連勝的休士頓火箭大步進逼，勇士隊絲毫不敢鬆懈，賽前雙方僅有1場差距，而上半場勇士就展現贏球企圖心，第一節比賽結束以26:17領先黃蜂，上半場Stephen Curry拿下8分。易籃後第三節Curry手感更火燙，單節7投5中獨拿12分，帶領勇士打出一波流攻勢，三節打完勇士就取得多達18分領先，末節比賽也早早進入垃圾時間。
勇士本場比賽一哥Stephen Curry攻下23分已是全場最高，並外帶4助攻，Andrew Wiggins得到20分8籃板8助攻，Trayce Jackson-Davis貢獻18分8籃板3阻攻，Chris Paul頂替K湯先發，得到11分9助攻7籃板。
黃蜂方面以Miles Bridges的22分9籃板表現為最佳，替補上陣的射手Davis Bertans得到14分，中鋒Nick Richards得到12分8籃板，黃蜂目前戰績18勝55敗，勝率僅0.247，但在東區還並未墊底，而是居東區第13，後面還有戰績更慘澹的活塞、巫師2隊。
勇士本場比賽贏球之後，目前戰績來到了39勝34敗，暫時領先第11的火箭1.5場勝差，火箭今天也有比賽，他們到客場對決猶他爵士，要力拼11連勝，而目前比賽進行到第四節，兩隊平分，這場比賽的結果，將決定勇士與火箭之間的勝場數。
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